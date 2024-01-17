赤楚衛二、インタビュー＆フォトブック『E』発売を記念した写真展開催 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 赤楚衛二のインタビュー＆フォトブック『E』が2月14日にワニブックスより発売される。これを記念した写真展が、全国4会場にて順次実施されることが決まった。 同展は、2020年発売のファースト写真集『A』、最新作であるインタビュー＆フォトブック『E』の掲載カットを中心に、未掲載カットやオフショット、メイキング動画、着用衣装等の展示が予定されている。 会場は、東京・博多・名古屋・大阪の4会場で、概要は次の通り。＜東京会場＞会場：hmv museum 渋谷 5 （「HMV&BOOKS SHIBUYA」5F）日程：2024年2月14日（水）～3月10日（日）営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで＜博多会場＞会場：hmv museum 博多 （「HMV&BOOKS HAKATA」店内）日程：2024年2月14日（水）～3月10日（日）営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで＜名古屋会場＞会場：hmv museum 栄 （「HMV 栄」店内）日程：2024年3月16日（土）～4月7日（日）営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで＜大阪会場＞会場：hmv museum 心斎橋 （「HMV&BOOKS SHINSAIBASHI」店内）日程：2024年3月16日（土）～4月7日（日）営業時間：11:00～20:30 ※入場は20:00まで■入場料：700円（税込）※日時指定入場券／当日入場券 共通料金※未就学児無料※日時指定入場券の場合、別途システム利用料220円が必要