あいみょん、今年9月から全30公演にわたるアリーナツアー開催 | RBB TODAY

あいみょんが、9月28日より全30公演にわたるアリーナツアーを実施する。 今回のツアーは9月28日のLaLa arena TOKYO-BAY（千葉）公演を皮切りに、2025年2月13日の大阪城ホールまで、全国15都市30公演が行われる。2024年11月までの前半公演を対象にしたオフィシャルファンクラブ「AIM」でのチケット優先先行は受付は1月23日18時よりスタートする。【「AIMYON TOUR 2024-25」ツアー情報】・9月28日(土) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY・9月29日(日) 千葉・LaLa arena TOKYO-BAY・10月08日(火) 福岡・マリンメッセ福岡A館・10月09日(水) 福岡・マリンメッセ福岡A館・10月19日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール・10月20日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール・10月26日(土) 静岡・エコパアリーナ・10月27日(日) 静岡・エコパアリーナ・11月09日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜・11月10日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜・11月16日(土) 東京・有明アリーナ・11月17日(日) 東京・有明アリーナ・11月23日(土) 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター・11月24日(日) 新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター・12月07日(土) 広島・グリーンアリーナ・12月08日(日) 広島・グリーンアリーナ・12月14日(土) 愛知・ポートメッセなごや第1展示館・12月15日(日) 愛知・ポートメッセなごや第1展示館・12月21日(土) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ・12月22日(日) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ・1月08日(水) 北海道・きたえーる・1月09日(木) 北海道・きたえーる・1月18日(土) 愛媛・愛媛県武道館・1月19日(日) 愛媛・愛媛県武道館・1月25日(土) 兵庫・神戸ワールド記念ホール・1月26日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール・2月01日(土) 沖縄・沖縄アリーナ・2月02日(日) 沖縄・沖縄アリーナ・2月12日(水) 大阪・大阪城ホール・2月13日(木) 大阪・大阪城ホール