 あいみょん、今年9月から全30公演にわたるアリーナツアー開催 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

あいみょん、今年9月から全30公演にわたるアリーナツアー開催

エンタメ 音楽
あいみょん、今年9月から全30公演にわたるアリーナツアー開催
  • あいみょん、今年9月から全30公演にわたるアリーナツアー開催
　あいみょんが、9月28日より全30公演にわたるアリーナツアーを実施する。

　今回のツアーは9月28日のLaLa arena TOKYO-BAY（千葉）公演を皮切りに、2025年2月13日の大阪城ホールまで、全国15都市30公演が行われる。2024年11月までの前半公演を対象にしたオフィシャルファンクラブ「AIM」でのチケット優先先行は受付は1月23日18時よりスタートする。

【「AIMYON TOUR 2024-25」ツアー情報】
・9月28日(土)　千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
・9月29日(日)　千葉・LaLa arena TOKYO-BAY
・10月08日(火)　福岡・マリンメッセ福岡A館
・10月09日(水)　福岡・マリンメッセ福岡A館
・10月19日(土)　兵庫・神戸ワールド記念ホール
・10月20日(日)　兵庫・神戸ワールド記念ホール
・10月26日(土)　静岡・エコパアリーナ
・10月27日(日)　静岡・エコパアリーナ
・11月09日(土)　神奈川・Kアリーナ横浜
・11月10日(日)　神奈川・Kアリーナ横浜
・11月16日(土)　東京・有明アリーナ
・11月17日(日)　東京・有明アリーナ
・11月23日(土)　新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
・11月24日(日)　新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
・12月07日(土)　広島・グリーンアリーナ
・12月08日(日)　広島・グリーンアリーナ
・12月14日(土)　愛知・ポートメッセなごや第1展示館
・12月15日(日)　愛知・ポートメッセなごや第1展示館
・12月21日(土)　宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
・12月22日(日)　宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
・1月08日(水)　北海道・きたえーる
・1月09日(木)　北海道・きたえーる
・1月18日(土)　愛媛・愛媛県武道館
・1月19日(日)　愛媛・愛媛県武道館
・1月25日(土)　兵庫・神戸ワールド記念ホール
・1月26日(日)　兵庫・神戸ワールド記念ホール
・2月01日(土)　沖縄・沖縄アリーナ
・2月02日(日)　沖縄・沖縄アリーナ
・2月12日(水)　大阪・大阪城ホール
・2月13日(木)　大阪・大阪城ホール
《KT》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top