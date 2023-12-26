『第74回NHK紅白歌合戦』曲順が発表！　トップバッターは新しい学校のリーダーズ | RBB TODAY

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『第74回NHK紅白歌合戦』曲順が発表！　トップバッターは新しい学校のリーダーズ

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（C）NHK
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　大みそかの『第74回NHK紅白歌合戦』（後7・20～11・45）の曲順が発表された。トップバッターは初出場の新しい学校のリーダーズが担当。またトリは福山雅治、大トリをMISIAが務める。

＜前半＞
新しい学校のリーダーズ『オトナブルー』
JO1『NEWSmile』
鈴木雅之『め組のひと』
Stray Kids『CASE 143 -Japanese ver.-』
Perfume『FAKE IT』
すとぷり『スキスキ星人』
天童よしみ『道頓堀人情』
キタニタツヤ『青のすみか』
緑黄色社会『キャラクター』
櫻坂46『Start over！』
純烈『だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～』
ano『ちゅ、多様性。』
BE:FIRST『Boom Boom Back』
JUJU『時の流れに身をまかせ』
NiziU『Make you happy』
LE SSERAFIM『UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers） -Japanese ver.-』
山内惠介『恋する街角』
乃木坂46『おひとりさま天国』
郷ひろみ『2億4千万の瞳～ブレイキンSP～』
milet x MAN WITH A MISSION『コイコガレ』
MAN WITH A MISSION x milet『絆ノ奇跡』
SEVENTEEN『舞い落ちる花びら （Fallin’ Flower）』
水森かおり『日向岬～紅白ドミノチャレンジSP～』
特別企画 ハマいく『ビートDEトーヒ』
大泉洋『あの空に立つ塔のように』

＜後半＞
Mrs. GREEN APPLE『ダンスホール』
坂本冬美『夜桜お七』
MISAMO『Do not touch』
10-FEET『第ゼロ感』
特別企画『ディズニー100周年スペシャルメドレー』
橋本環奈　浜辺美波『いつか王子様が』
大泉 洋　大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）　LE SSERAFIM『アンダー・ザ・シー』
山寺宏一　櫻坂46　Stray Kids『フレンド・ライク・ミー』
生田絵梨花『ウィッシュ～この願い～』
紅白有志の皆さん『小さな世界』
Official髭男dism『Chessboard』
椎名林檎『サ～さすがに諸行無常篇～』
ゆず『ビューティフル』
特別企画　クイーン＋アダム・ランバート『ドント・ストップ・ミー・ナウ』
三山ひろし『どんこ坂～第７回 けん玉世界記録への道～』
星野 源『生命体』
Superfly『タマシイレボリューション』
伊藤 蘭『キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー』
テレビ放送70年 特別企画 『テレビが届けた名曲たち』
ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ『YELLOW YELLOW HAPPY～Timing』
薬師丸ひろ子『セーラー服と機関銃』
寺尾聰『ルビーの指環』
Ado『唱』
エレファントカシマシ『俺たちの明日』
あいみょん『愛の花』
さだまさし『秋桜（コスモス）』
石川さゆり『津軽海峡・冬景色』
藤井フミヤ『TRUE LOVE』
有吉弘行×藤井フミヤ『白い雲のように』
YOASOBI『アイドル』
福山雅治『HELLO～想望 紅白スペシャルメドレー』
MISIA『紅白スペシャル2023』

なお、今年の紅白は司会を有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーの4人が務める。
《ハララ書房》
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