『第74回NHK紅白歌合戦』曲順が発表！　トップバッターは新しい学校のリーダーズ | RBB TODAY

＜前半＞ 新しい学校のリーダーズ『オトナブルー』 JO1『NEWSmile』 鈴木雅之『め組のひと』 Stray Kids『CASE 143 -Japanese ver.-』 Perfume『FAKE IT』 すとぷり『スキスキ星人』 天童よしみ『道頓堀人情』 キタニタツヤ『青のすみか』 緑黄色社会『キャラクター』 櫻坂46『Start over！』 純烈『だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～』 ano『ちゅ、多様性。』 BE:FIRST『Boom Boom Back』 JUJU『時の流れに身をまかせ』 NiziU『Make you happy』 LE SSERAFIM『UNFORGIVEN （feat. Nile Rodgers） -Japanese ver.-』 山内惠介『恋する街角』 乃木坂46『おひとりさま天国』 郷ひろみ『2億4千万の瞳～ブレイキンSP～』 milet x MAN WITH A MISSION『コイコガレ』 MAN WITH A MISSION x milet『絆ノ奇跡』 SEVENTEEN『舞い落ちる花びら （Fallin’ Flower）』 水森かおり『日向岬～紅白ドミノチャレンジSP～』 特別企画 ハマいく『ビートDEトーヒ』 大泉洋『あの空に立つ塔のように』