『第65回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者が明らかに | RBB TODAY

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『第65回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者が明らかに

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『第65回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者が明らかに
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　『第65回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が12月30日17時30分から22時まで4時間半にわたって生放送される。

　このほど、2023年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者・曲が発表。それぞれ、次の通りとなっている。

【優秀作品賞】（※曲名50音順）
・オトナブルー　新しい学校のリーダーズ
・ケセラセラ　Mrs. GREEN APPLE
・サマータイムシンデレラ　緑黄色社会
・唱　Ado
・だってめぐり逢えたんだ　純烈
・Ditto　NewJeans
・Trigger　JO1
・NIGHT DANCER　imase
・花わずらい　市川由紀乃
・Mainstream　BE:FIRST

【最優秀歌唱賞】
JUJU

【特別賞】（※50音順）
・ano
・「呪術廻戦」
・NewJeans

【特別国際音楽賞】
・ENHYPEN
・YOASOBI

【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
・作曲賞 　作曲者：Ayase　「曲名」歌手名：「アイドル」YOASOBI
・作詩賞　 作詩者：Hiro　「曲名」歌手名：「I’m a mess」MY FIRST STORY
・編曲賞　 編曲者：本間昭光　「曲名」歌手名：「星見酒」天童よしみ　

【新人賞】（※50音順）
・木村徹二
・FRUITS ZIPPER
・僕が見たかった青空
・LIL LEAGUE

【企画賞】（※作品名50音順）
・作品：決定版 三波春夫映像集　アーティスト：三波春夫
・作品：前略、道の上より　アーティスト：EBiDAN（恵比寿学園男子部）
・作品：HIROBA　アーティスト：HIROBA
・作品：ヨーロッパ三部作
『プラハの橋』『一枚の切符』『サンタマリアの鐘』　アーティスト：竹島 宏

【日本作曲家協会選奨】
辰巳ゆうと

【特別功労賞】（※50音順）
・犬塚弘
・大橋純子
・KAN
・小西良太郎
・坂本龍一
・櫻井敦司
・高橋幸宏
・竹村次郎
・谷村新司
・遠山一
・三浦徳子
・もんたよしのり
《KT》
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