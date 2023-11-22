『第65回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者が明らかに | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 『第65回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が12月30日17時30分から22時まで4時間半にわたって生放送される。 このほど、2023年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者・曲が発表。それぞれ、次の通りとなっている。【優秀作品賞】（※曲名50音順）・オトナブルー 新しい学校のリーダーズ・ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE・サマータイムシンデレラ 緑黄色社会・唱 Ado・だってめぐり逢えたんだ 純烈・Ditto NewJeans・Trigger JO1・NIGHT DANCER imase・花わずらい 市川由紀乃・Mainstream BE:FIRST【最優秀歌唱賞】JUJU【特別賞】（※50音順）・ano・「呪術廻戦」・NewJeans【特別国際音楽賞】・ENHYPEN・YOASOBI【作曲賞・作詩賞・編曲賞】・作曲賞 作曲者：Ayase 「曲名」歌手名：「アイドル」YOASOBI・作詩賞 作詩者：Hiro 「曲名」歌手名：「I’m a mess」MY FIRST STORY・編曲賞 編曲者：本間昭光 「曲名」歌手名：「星見酒」天童よしみ 【新人賞】（※50音順）・木村徹二・FRUITS ZIPPER・僕が見たかった青空・LIL LEAGUE【企画賞】（※作品名50音順）・作品：決定版 三波春夫映像集 アーティスト：三波春夫・作品：前略、道の上より アーティスト：EBiDAN（恵比寿学園男子部）・作品：HIROBA アーティスト：HIROBA・作品：ヨーロッパ三部作『プラハの橋』『一枚の切符』『サンタマリアの鐘』 アーティスト：竹島 宏【日本作曲家協会選奨】辰巳ゆうと【特別功労賞】（※50音順）・犬塚弘・大橋純子・KAN・小西良太郎・坂本龍一・櫻井敦司・高橋幸宏・竹村次郎・谷村新司・遠山一・三浦徳子・もんたよしのり