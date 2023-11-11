乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生による「新参者」LIVE配信決定 | RBB TODAY

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乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生による「新参者」LIVE配信決定

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乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生による「新参者」LIVE配信決定
  • 乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生による「新参者」LIVE配信決定

　乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生による1ヵ月に及ぶ公演「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」が現在実施中だ。このほど、同公演のライブ配信が決定した。

　同公演は、乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生の坂道グループの新メンバー（新参者）によるライブ公演。各グループ10公演ずつ、計30公演が実施される。公演は3日からスタートしており、12月3日に千秋楽を迎える。

　櫻坂46三期生による公演は、石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月が出演。12日と12月2日の公演がライブ配信される。配信スケジュール、配信メディアは次の通り。視聴チケットは3,500円。

　ほか、乃木坂46五期生は27日と12月3日、日向坂46四期生は18日と30日の公演がライブ配信予定。

【日程・時間】
(1)11月12日（日）開場(配信開始) 17：00 ／ 開演(ライブ開始) 18：00
※リピート配信：11月17日（金）20：00～（1回のみ）

(2)12月2日（土）開場(配信開始) 17：00 ／ 開演(ライブ開始) 18：00
※リピート配信：12月5日（火）20：00～（1回のみ）

【販売期間】
(1)11月4日（土）12:00～11月17日（金）20:00
(2)11月4日（土）12:00～12月5日　（火）20:00

【配信メディア】
◆Stagecrowd：https://stagecrowd.live/sakurazaka46_shinzanmono/
◆楽天チケット×Rakuten TV：https://r-t.jp/sakurazaka46_shinzanmono
◆ローチケ LIVE STREAMING：https://l-tike.zaiko.io/e/sakurazaka46s
◆Streaming+：https://eplus.jp/sakurazaka46-s/
◆PIA LIVE STREAM：https://w.pia.jp/t/sakurazaka46-3ki/
◆ABEMA：
・11/12生配信
https://abema.tv/live-event/dea1e413-a018-4dfa-8ced-0a0d829bad81
・11/12リピート配信
https://abema.tv/live-event/08ce00ce-42cc-4705-9a2c-6f056dab70e7
・12/2 生配信
https://abema.tv/live-event/5c388453-0963-4558-b824-85894751fa30
・12/2　リピート配信
https://abema.tv/live-event/a318e557-99ab-4ecf-8139-236544f602d3
◆Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00000134
◆Huluストア：https://bit.ly/3Sm7q2h
◆U-NEXT：https://t.unext.jp/r/sakurazaka46

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