乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生による「新参者」LIVE配信決定 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生による1ヵ月に及ぶ公演「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」が現在実施中だ。このほど、同公演のライブ配信が決定した。 同公演は、乃木坂46五期生・櫻坂46三期生・日向坂46四期生の坂道グループの新メンバー（新参者）によるライブ公演。各グループ10公演ずつ、計30公演が実施される。公演は3日からスタートしており、12月3日に千秋楽を迎える。 櫻坂46三期生による公演は、石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月が出演。12日と12月2日の公演がライブ配信される。配信スケジュール、配信メディアは次の通り。視聴チケットは3,500円。 ほか、乃木坂46五期生は27日と12月3日、日向坂46四期生は18日と30日の公演がライブ配信予定。【日程・時間】(1)11月12日（日）開場(配信開始) 17：00 ／ 開演(ライブ開始) 18：00※リピート配信：11月17日（金）20：00～（1回のみ）(2)12月2日（土）開場(配信開始) 17：00 ／ 開演(ライブ開始) 18：00※リピート配信：12月5日（火）20：00～（1回のみ）【販売期間】(1)11月4日（土）12:00～11月17日（金）20:00(2)11月4日（土）12:00～12月5日 （火）20:00【配信メディア】◆Stagecrowd：https://stagecrowd.live/sakurazaka46_shinzanmono/◆楽天チケット×Rakuten TV：https://r-t.jp/sakurazaka46_shinzanmono◆ローチケ LIVE STREAMING：https://l-tike.zaiko.io/e/sakurazaka46s◆Streaming+：https://eplus.jp/sakurazaka46-s/◆PIA LIVE STREAM：https://w.pia.jp/t/sakurazaka46-3ki/◆ABEMA：・11/12生配信https://abema.tv/live-event/dea1e413-a018-4dfa-8ced-0a0d829bad81・11/12リピート配信https://abema.tv/live-event/08ce00ce-42cc-4705-9a2c-6f056dab70e7・12/2 生配信https://abema.tv/live-event/5c388453-0963-4558-b824-85894751fa30・12/2 リピート配信https://abema.tv/live-event/a318e557-99ab-4ecf-8139-236544f602d3◆Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/live/banner?summarize_id=live_s_00000134◆Huluストア：https://bit.ly/3Sm7q2h◆U-NEXT：https://t.unext.jp/r/sakurazaka46【新参者 11月12日公演】U-NEXTでの視聴登録はこちら【PR】