犬用シフォンケーキ専門インスタ開設！愛犬家の新たな交流の場に | RBB TODAY

手作りシフォンケーキ専門店「This is CHIFFON CAKE.」は、犬用シフォンケーキ「This is CHIFFON CAKE. for DOG」の公式インスタグラムアカウントを開設した。これまで公式アカウントで発信していた犬用シフォンケーキの新商品情報や、愛犬の誕生日やケーキ・箱のアレンジ紹介などの情報を、新たな専用アカウント(@this_is_chiffoncake_for_dog)で発信する。

犬好きのフォロワーが増え、ケーキを食べる幸せそうなワンコの姿をより多くの犬好きに見てもらいたいという思いから、専用アカウントの開設に至った。新アカウントでは、これまでの情報発信に加え、犬用シフォンをゲットできるイベントのお知らせや、フォロワー参加型のコンテンツも展開する予定だ。

<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.「CHIFFON for DOG」

​※冷凍状態でお届け

販売価格 :¥3,150(税込)

サイズ・重量:3号サイズ(約9cm)約139g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付を確認

ご購入方法 :公式ホームページより購入

商品ページ :https://bit.ly/3MhZvj6