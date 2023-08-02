写真集『EMO girl ZERO』犬嶋英沙の表紙完成！5日にイベントも | RBB TODAY

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写真集『EMO girl ZERO』犬嶋英沙の表紙完成！5日にイベントも

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デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』
  • デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』
  • 犬嶋英沙　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』先行カット
  • 巻杏奈　　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』先行カット
  • 蘭　　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』先行カット
  • 清水サニ　　デジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』先行カット
  • 額装ポスター／犬嶋英沙
  • 額装ポスター／花巻杏奈
  • 額装ポスター／蘭

　8月4日に配信開始されるデジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001　Powered by PLATINUM PRODUCTION』 （イマジカインフォス）の表紙が完成した。

　『EMO girl ZERO─』は、芸能事務所・プラチナムプロダクションのグラビアタレント4名が登場。まず、Krushラウンドガールのリーダーを務める犬嶋英沙が表紙と巻頭グラビアを飾り、『グラビアネクスト2020』で審査員特別賞の巻杏奈、レースクイーンやラウンドガールなどで活躍し得意のスケボーでも注目を集める蘭、『グラビアネクスト2021』で準グランプリを獲得した清水サニが中面を飾る。

　なお、8月5日に東京・渋谷の「アクセア渋谷IVYイーストビル第1貸会議室」で発売記念イベントを開催。犬嶋、花巻、蘭、清水が登壇するトークイベントになる。誌面に登場する4人の直筆サイン入りPOD（プリントオンデマンド）写真集（デジタル写真集と同内容）を購入すれば、ご希望の女の子1名から直接、本を渡してもらえる。

　また、撮影した写真から厳選した1枚をB3サイズにプリントしてアクリル額装の中に入れ、さらに直筆サインとシリアルナンバーを記入したオリジナル・アクリル額装ポスターも販売される。
《トミサト》
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