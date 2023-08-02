写真集『EMO girl ZERO』犬嶋英沙の表紙完成！5日にイベントも | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 8月4日に配信開始されるデジタル写真集『EMO girl ZERO Digital PHOTOBOOK 001 Powered by PLATINUM PRODUCTION』 （イマジカインフォス）の表紙が完成した。 『EMO girl ZERO─』は、芸能事務所・プラチナムプロダクションのグラビアタレント4名が登場。まず、Krushラウンドガールのリーダーを務める犬嶋英沙が表紙と巻頭グラビアを飾り、『グラビアネクスト2020』で審査員特別賞の巻杏奈、レースクイーンやラウンドガールなどで活躍し得意のスケボーでも注目を集める蘭、『グラビアネクスト2021』で準グランプリを獲得した清水サニが中面を飾る。 なお、8月5日に東京・渋谷の「アクセア渋谷IVYイーストビル第1貸会議室」で発売記念イベントを開催。犬嶋、花巻、蘭、清水が登壇するトークイベントになる。誌面に登場する4人の直筆サイン入りPOD（プリントオンデマンド）写真集（デジタル写真集と同内容）を購入すれば、ご希望の女の子1名から直接、本を渡してもらえる。 また、撮影した写真から厳選した1枚をB3サイズにプリントしてアクリル額装の中に入れ、さらに直筆サインとシリアルナンバーを記入したオリジナル・アクリル額装ポスターも販売される。