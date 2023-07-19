YOASOBI「アイドル」が3億回再生突破！史上最速で累計再生数 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース YOASOBIが今年4月12日にリリースしたTVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数3億回を突破した。 同楽曲は、ビルボードジャパンの総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」では、史上最多・最長となる13週連続首位をマーク。さらに、米ビルボード・グローバル・チャート「Global Excl. U.S.」、Apple Music「トップ100：グローバル」、YouTube music charts TOP 100 songs Globalでも首位を獲得し、J-POP史上初となる記録を次々と打ち立て続けている。 ビルボードジャパンのストリーミング・ソング・チャートでは、4月19日公開チャートで初登場首位に。チャートイン5週目には歴代2位の週間再生数となる25,860,696回を記録し、史上最速で1億回を突破した。また、チャートイン9週目で2億回超えを達成し、チャートイン14週目となる今週、史上最速で累計再生数3億回を突破した。