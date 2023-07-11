現行モデルのApple製品も対象に！Amazonプライムデーでチェックしたい12製品 | RBB TODAY

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現行モデルのApple製品も対象に！Amazonプライムデーでチェックしたい12製品

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現行モデルのApple製品も対象に！Amazonプライムデーでチェックしたい12製品
  • 現行モデルのApple製品も対象に！Amazonプライムデーでチェックしたい12製品
7/11から2日間Amazonプライムデーが開催中です！



11日から全てのセール対象商品がセール価格になっています。
今回は11日からセール価格になった商品を中心におすすめ商品をご紹介します。
現行モデルのApple製品、大人気ゲーミングデバイス、最新スマートホームデバイスなど今年のプライムデーも大幅値下げされているお得な商品がたくさんあります！
年間を通しても最低価格になりやすいプライムデーをお見逃しなく！

【今回紹介した商品】
※クリックするとAmazonにとびます

・iPad (第10世代) 10.9インチ
https://amzn.to/3PKrTg6
・MacBook Air M1 Chip、13インチ
https://amzn.to/3D8LHlO
・Apple AirPods Pro（第2世代）
https://amzn.asia/d/iKFEC4D
・Beats Studio3 Wireless
https://amzn.to/3O9LsNM
・SwitchBot スマートリモコン Hub2
https://amzn.to/3PRKuH5
・SwitchBot スマートリモコン ハブミニ
https://amzn.to/43eyDpy
・Nature Remo nano スマートリモコン
https://amzn.to/43mZ1O5
・スマートバスマット
https://amzn.to/44B7jms
・EPOS H6Pro ゲーミングヘッドセット
https://amzn.to/44G3lsD
・BenQ 4K27インチゲーミングモニター
https://amzn.to/44An0KI
・BenQ ZOWIE 24インチゲーミングモニター
https://amzn.to/3PR8xWt
・BenQ 4K28インチモニター
https://amzn.to/44Dcd2p

【ゆーにーのプロフィール】
生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。
チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ
《RBB TODAY》
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