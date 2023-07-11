現行モデルのApple製品も対象に！Amazonプライムデーでチェックしたい12製品 | RBB TODAY

7/11から2日間Amazonプライムデーが開催中です！11日から全てのセール対象商品がセール価格になっています。今回は11日からセール価格になった商品を中心におすすめ商品をご紹介します。現行モデルのApple製品、大人気ゲーミングデバイス、最新スマートホームデバイスなど今年のプライムデーも大幅値下げされているお得な商品がたくさんあります！年間を通しても最低価格になりやすいプライムデーをお見逃しなく！【今回紹介した商品】※クリックするとAmazonにとびます・iPad (第10世代) 10.9インチhttps://amzn.to/3PKrTg6・MacBook Air M1 Chip、13インチhttps://amzn.to/3D8LHlO・Apple AirPods Pro（第2世代）https://amzn.asia/d/iKFEC4D・Beats Studio3 Wirelesshttps://amzn.to/3O9LsNM・SwitchBot スマートリモコン Hub2https://amzn.to/3PRKuH5・SwitchBot スマートリモコン ハブミニhttps://amzn.to/43eyDpy・Nature Remo nano スマートリモコンhttps://amzn.to/43mZ1O5・スマートバスマットhttps://amzn.to/44B7jms・EPOS H6Pro ゲーミングヘッドセットhttps://amzn.to/44G3lsD・BenQ 4K27インチゲーミングモニターhttps://amzn.to/44An0KI・BenQ ZOWIE 24インチゲーミングモニターhttps://amzn.to/3PR8xWt・BenQ 4K28インチモニターhttps://amzn.to/44Dcd2p【ゆーにーのプロフィール】生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ