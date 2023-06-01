スカパーがデビュー10周年のBTS特集！ メンバー7人の貴重な番組やソロ出演を放送 | RBB TODAY

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スカパーがデビュー10周年のBTS特集！ メンバー7人の貴重な番組やソロ出演を放送

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SBS SUPER CONCERT in 台北（スカチャン１/KNTV801）
  • SBS SUPER CONCERT in 台北（スカチャン１/KNTV801）
  • ENDRECHERI MIX AND YOU（フジテレビTWO）
  • 日本語字幕入り! 2022 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA)MUSIN ON! TV (エムオン！)（C）2022 THE FACT & FANN STAR All rights reserved.
  • ユ・クイズ ON THE BLOCK BTS 出演回 (Mnet)（C）CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

　スカパーが、デビュー10周年を迎えるBTSを特集。様々な番組を各チャンネルで多数放送すると発表した。

　13日にデビュー10周年を迎えるBTS。同局は、過去のライブやアワード、バラエティ番組まで、7人揃って出演する番組はもちろん、メンバーのソロ活動までたっぷりと放送する。

　たとえば、25日放送の堂本剛による音楽トーク番組「ENDRECHERI
MIX AND YOU」（フジテレビ TWO）には、来日中のSUGAが登場。さらに、『ユ・クイズ ON THE BLOCK BTS 出演回』（Mnet）ではメンバー7人全員が登場する。メンバー個々のスペシャルインタビューやクイズなど、100分まるごとBTSのバラエティとなっている。

【放送予定】
・6月2日（金）19:00～
2019 Mnet Asian Music Awards 字幕版（Mnet）
・6月7日（水）17:30～ほか
2022 MAMA AWARDS 字幕版（Mnet）
・6月9日（金）5:00～ほか
花郎＜ファラン＞（Mnet）
・6月11日（日）19:00～ほか
BTS 10th Anniversary VideoSelects（MTV）
・6月11日（日）20:00～ほか
SBS SUPER CONCERT in 台北 スカチャン１（KNTV801）
・6月12日（月）3:15～
【オリジナル番組】I LOVE ・ BTS ～吉本芸人 ARMY 座談会～後編（ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ）
・6月13日（火）19:00～ほか
ユ・クイズ ON THE BLOCK BTS 出演回（Mnet）
・6月16日（金）20:30～
日本語字幕入り! 2022 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA) MUSIC ON! TV（エムオン！）
・6月17日（土）7:00～
同床異夢＜RM（BTS）出演回＞（KNTV801）
・6月17日（土）8:10～
同床異夢＜J-HOPE（BTS）出演回＞スカチャン1（KNTV801）
・6月17日（土）11:45～
3大料理王＜JIN&J-HOPE（BTS）出演回＞スカチャン1（KNTV801）
・6月18日（日）7:00～
花旅バトル コンノリペ！ パイロット版 スカチャン１（KNTV801）
・6月19日（月）16:00～
ほか 知っておくと役立つ人間雑学（Mnet）
・6月23日（金）22:00～
さっぽろ雪まつり K-POP FESTIVAL ベストセレクション MUSIC ON! TV（エムオン！）
・6月25日（日）21:00～
ENDRECHERI MIX AND YOU #4（フジテレビTWO）
・7月21日（金）14:30～
BTSバラエティ セレクションニュー！日曜日は楽しい ランニングマン#265【RM(BTS)出演回】（衛星劇場）
・7月28日（金）14:30～
BTS バラエティ セレクションニュー！日曜日は楽しい ランニングマン#300【BTS出演回】（衛星劇場）
《KT》
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