スカパーがデビュー10周年のBTS特集！ メンバー7人の貴重な番組やソロ出演を放送 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース スカパーが、デビュー10周年を迎えるBTSを特集。様々な番組を各チャンネルで多数放送すると発表した。 13日にデビュー10周年を迎えるBTS。同局は、過去のライブやアワード、バラエティ番組まで、7人揃って出演する番組はもちろん、メンバーのソロ活動までたっぷりと放送する。 たとえば、25日放送の堂本剛による音楽トーク番組「ENDRECHERIMIX AND YOU」（フジテレビ TWO）には、来日中のSUGAが登場。さらに、『ユ・クイズ ON THE BLOCK BTS 出演回』（Mnet）ではメンバー7人全員が登場する。メンバー個々のスペシャルインタビューやクイズなど、100分まるごとBTSのバラエティとなっている。【放送予定】・6月2日（金）19:00～2019 Mnet Asian Music Awards 字幕版（Mnet）・6月7日（水）17:30～ほか2022 MAMA AWARDS 字幕版（Mnet）・6月9日（金）5:00～ほか花郎＜ファラン＞（Mnet）・6月11日（日）19:00～ほかBTS 10th Anniversary VideoSelects（MTV）・6月11日（日）20:00～ほかSBS SUPER CONCERT in 台北 スカチャン１（KNTV801）・6月12日（月）3:15～【オリジナル番組】I LOVE ・ BTS ～吉本芸人 ARMY 座談会～後編（ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ）・6月13日（火）19:00～ほかユ・クイズ ON THE BLOCK BTS 出演回（Mnet）・6月16日（金）20:30～日本語字幕入り! 2022 THE FACT MUSIC AWARDS (TMA) MUSIC ON! TV（エムオン！）・6月17日（土）7:00～同床異夢＜RM（BTS）出演回＞（KNTV801）・6月17日（土）8:10～同床異夢＜J-HOPE（BTS）出演回＞スカチャン1（KNTV801）・6月17日（土）11:45～3大料理王＜JIN&J-HOPE（BTS）出演回＞スカチャン1（KNTV801）・6月18日（日）7:00～花旅バトル コンノリペ！ パイロット版 スカチャン１（KNTV801）・6月19日（月）16:00～ほか 知っておくと役立つ人間雑学（Mnet）・6月23日（金）22:00～さっぽろ雪まつり K-POP FESTIVAL ベストセレクション MUSIC ON! TV（エムオン！）・6月25日（日）21:00～ENDRECHERI MIX AND YOU #4（フジテレビTWO）・7月21日（金）14:30～BTSバラエティ セレクションニュー！日曜日は楽しい ランニングマン#265【RM(BTS)出演回】（衛星劇場）・7月28日（金）14:30～BTS バラエティ セレクションニュー！日曜日は楽しい ランニングマン#300【BTS出演回】（衛星劇場）