TBSオーディション番組「私が女優になる日＿」season2グランプリの幸澤沙良、透明感抜群の素肌で魅了 | RBB TODAY

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TBSオーディション番組「私が女優になる日＿」season2グランプリの幸澤沙良、透明感抜群の素肌で魅了

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TBSオーディション番組「私が女優になる日＿」season2グランプリの幸澤沙良、透明感抜群の素肌で魅了
  • TBSオーディション番組「私が女優になる日＿」season2グランプリの幸澤沙良、透明感抜群の素肌で魅了
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　TBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日＿」出身の幸澤沙良が、ビジュアル誌『WHITE graph010』（講談社、6月7日発売）に登場する。

　オーディション番組「TBSスター育成プロジェクト 『私が女優になる日＿』」のseason2で、約5,500人のなかからグランプリを勝ち取った17歳の幸澤。同誌には清楚なスタイルで登場。透明感抜群の素肌に加え、希望にあふれキラキラと澄んだ眼差しが印象的だ。

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《KT》
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