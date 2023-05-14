TBSオーディション番組「私が女優になる日＿」season2グランプリの幸澤沙良、透明感抜群の素肌で魅了 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース TBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日＿」出身の幸澤沙良が、ビジュアル誌『WHITE graph010』（講談社、6月7日発売）に登場する。 オーディション番組「TBSスター育成プロジェクト 『私が女優になる日＿』」のseason2で、約5,500人のなかからグランプリを勝ち取った17歳の幸澤。同誌には清楚なスタイルで登場。透明感抜群の素肌に加え、希望にあふれキラキラと澄んだ眼差しが印象的だ。WHITE graph 010￥1,760(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場WHITE graph 009￥1,650(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場WHITE graph 008￥1,650(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場WHITE graph 005￥1,500(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場WHITE graph 010￥1,760(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)AmazonWHITE graph 009￥1,650(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)AmazonWHITE graph 008￥1,650(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon