東京ディズニーシーでもTDR40周年をお祝い！「レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー」お披露目 | RBB TODAY

開園40周年を迎える東京ディズニーリゾートのアニバーサリーイベント「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」の開催に先立ち、4月10日、プレス向けプレビューが行われた。

今回開催するアニバーサリーイベントのテーマは、“ドリームゴーラウンド”(Dream-Go-Round)。東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでも、4月10日、エンターテイメントプログラム「レッツ・セレブレイト・ウィズ・カラー」がひと足早くお披露目された。

40周年のテーマソングが流れるなか、色とりどりの衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが登場。みんなにあいさつをした。

東京ディズニーリゾートでは、スペシャルイベント「東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”」を開催。開業40周年の雰囲気が楽しめるエンターテイメントやスペシャルグッズ、メニューが登場するほか、東京ディズニーランドのシンデレラ城やワールドバザール、東京ディズニーシーのエントランスにも特別なデコレーションが施され、東京ディズニーリゾート全体が40周年ならではの祝祭感につつまれる。

ディズニーホテルでも40周年を記念したプログラムを実施する予定だ。期間は、2023年4月15日(土)~2024年3月31日(日)まで。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

(C) Disney

As to Disney artwork, logos and properties: (C) Disney