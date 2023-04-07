DXTEEN、ANAとコラボ！パイロットの制服姿でパフォーマンス | RBB TODAY

5月にメジャーデビューするボーイズグループのDXTEENが、全日本空輸（ANA）とコラボ。動画が本日、ANAの公式TikTok、Instagramにて公開されている。
DXTEENは、JO1、INIが所属するLAPONEエンタテインメントよりメジャーデビューするボーイズグループ。メンバーは大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6人。グループ名の「DXTEEN」は夢（Dream）を目指し、一歩一歩、拡張（eXtention）・拡大（eXpand）しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春（Teen）の“無限な可能性”を表現しているという。
今回のコラボでは、メンバーが日本最大級の訓練施設「ANA Blue Base」（東京都大田区）を訪れ整備中の飛行機や訓練の様子を見学。パイロット、客室乗務員、グランドスタッフ、整備士、グランドハンドリングスタッフの制服を着用し、テーマに合わせ、新曲のサビを歌唱している。
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