LDH JAPANとHYBE LABELS JAPANが共同プロデュースのガールズバンド「MOONCHILD」、最新映像公開 | RBB TODAY

ガールズグループ・MOONCHILDの最新映像が、オフィシャルYouTubeで公開された。
MOONCHILDは、LDH JAPANとHYBE LABELS JAPANが初共同プロデュースを手がけたガールズグループ。メンバーはANRI（17歳）、UWA（18歳）、RUAN（19歳）、MIRANO（16歳）、HANA（16歳）の5人。
本日公開された映像「"MOONCHILD" Debut Teaser | Chapter 1」はMOONCHILDの今後を期待させるコンセプト映像。それぞれの個性に合った衣装に身を包み、最新ビジュアルなどを披露している。
さらに今回、5月3日発売のデビューシングル「DELICIOUS POISON」の収録内容も解禁。リード曲「Don’t Blow It!」のほか、「Photogenic」や「Skydive」「Bzz Bzz」といった新曲などが収録予定。なお、「Don't Blow It! -Japanese ver.-」は、4月21日より先行配信。ミュージックビデオも同日公開される。
◆「DELICIOUS POISON」概要
・初回生産限定DELICIOUS盤（CD+DVD）
【CD】
1.Don’t Blow It!
2.Photogenic
3.CHILI CHOCOLATE
4.ONE BITE
5.Skydive
6.Lonely
7.Don’t Blow It! -Japanese ver.-
8.Photogenic -Japanese ver.-
【DVD】
1. Don't Blow It! -Japanese ver.- Music Video
2. "MOONCHILD" Birthday Teaser
3. Don't Blow It! MV Teaser
【封入】
フォトカード（トレーディングカード）
・初回生産限定POISON盤（CD+DVD）
【CD】
1.Don’t Blow It!
2.Photogenic
3.CHILI CHOCOLATE
4.ONE BITE
5.Bzz Bzz
6.Lonely
7.Don’t Blow It! -Japanese ver.-
8.Photogenic -Japanese ver.-
【DVD】
1. Don't Blow It! -Japanese ver.- Music Video
2. "MOONCHILD" Debut Teaser | Chapter 1
3.Don't Blow It! MV Teaser
【封入】
フォトカード（トレーディングカード）
・初回仕様限定盤（CD）
1.Don’t Blow It!
2.Photogenic
3.CHILI CHOCOLATE
4.ONE BITE
5.Skydive
6.Bzz Bzz
7.Lonely
8.Don’t Blow It! -Japanese ver.-
9.Photogenic -Japanese ver.-
【封入】
フォトカード（トレーディングカード）
【Amazon.co.jp限定】DELICIOUS POISON (DELICIOUS盤) (メガジャケ(全5種の内、1種をランダムにてお渡し ※メンバーソロ絵柄D)付)
￥2,900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥2,900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
【Amazon.co.jp限定】DELICIOUS POISON (DELICIOUS盤) (メガジャケ(全5種の内、1種をランダムにてお渡し ※メンバーソロ絵柄D)付)
￥2,900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥2,900
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)