3月2日はミニーの日！ ミッキーがミニーにサプライズをしたスペシャル動画を公開 | RBB TODAY

東京ディズニーリゾートは、3月2日(木)の“ミニーの日”にちなみ、ミッキーマウスがミニーマウスへとびきり素敵なサプライズをする様子を収めたスペシャル動画を公開した。

このサプライズはミッキーマウスが以前から企画していたもので、ミニーマウスのことが大好きなゲストの写真を集めて、特別なプレゼントを用意。ミッキーマウスやゲストの思いが込められた素敵なサプライズに、ミニーマウスは大喜び!

あまりにうれしくてプレゼントを受け取った時の写真を家に飾り、気持ちを伝えてくれたゲストのみなさんへお礼のメッセージを書いたようだ。その写真とメッセージは、3月31日(金)まで東京ディズニーランドのアトラクション「ミニーの家」に飾ってある予定。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのスペシャルイベント「ミニー・ベスティーズ・バッシュ!」は、3月31日(金)までの開催。エンターテイメント、スペシャルグッズ、スペシャルメニュー、デコレーションなど、ミニーマウスへの大好きな気持ちであふれたパークに出かけてみて。

※写真は、1月18日~2月12日までに「#ミニーベスティーズバッシュ」と「#ミニーにサプライズ」の2つをつけて、Instagram に投稿した中から選定したもの。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

(C) Disney

