【ライフ4】楽天市場の“ベストショップ”を決める「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2022」発表 | RBB TODAY

【ライフ4】楽天市場の“ベストショップ”を決める「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2022」発表
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「楽天市場」の年間ベストショップを表彰する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2022」が発表された。
同アワードは、楽天市場に出店する全国約5.6万店舗が対象。ユーザーによる人気投票および店舗の売り上げなどを総合的に評価することで選出している。発表は今回で25回目。
総合賞10店舗、ジャンル賞132店舗（42ジャンル）、サービス賞21店舗、特別賞11店舗の計174店舗が受賞しており、スポーツ用品販売の「アルペン楽天市場店」が初の総合グランプリを獲得した。以下に総合賞トップ10を掲載する。
【「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2022」受賞店舗】
・総合グランプリ： 「アルペン楽天市場店」（愛知県）
・総合賞2位： 「サンドラッグe-shop」（東京都）
・総合賞3位： 「サプリ専門SHOP シードコムス」（沖縄県）
・総合賞4位：「SuperSportsXEBIO楽天市場支店」（東京都）
・総合賞5位： 「イーベストPC・家電館」（東京都）
・総合賞6位： 「澤井珈琲Beans＆Leaf」（鳥取県）
・総合賞7位： 「暮らし健康ネット館」（宮城県）
・総合賞8位：「イーザッカマニアストアーズ」（兵庫県）
・総合賞9位： 「姫路流通センター」（兵庫県）
・総合賞10位： 「野球用品ベースボールタウン」（千葉県）
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