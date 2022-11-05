佐々木希、みちょぱ、めるるらがFENDIコーデでスタイリッシュに！ポップアップイベント開催 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース ラグジュアリーブランド「FENDI（フェンディ）」を代表するバッグとして長年愛されている「Baguette（バゲット）」。先月31日に、同バッグの誕生25周年を記念してポップアップイベントが開催され、多くの芸能人が駆け付けた。 主なゲストは佐々木希、窪塚洋介、磯村勇斗、渡邊圭祐、板垣李光人、桜田通、池田美優（みちょぱ）、生見愛瑠（めるる）、本田仁美（AKB48）、Awich、吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、川村壱馬（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、長谷川慎（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）、大平修蔵、高橋愛、近藤千尋、SEIRA、ミチ、中町綾、那須ほほみ、安斉星来、Yomi Jahなど各ジャンルの有名人ばかり。また、米倉涼子や今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）、谷まりあなど、一部はリモートでバーチャルゲストとして参加。佐々木はモコモコニットのキュートな姿を、めるるは可愛らしいピンクの衣装を、そして窪塚は“イケおじ”感たっぷりの渋めなコーディネートを披露しており、他メンバーもバゲットバッグを合わせた思い思いのFENDIファッションに挑戦している。