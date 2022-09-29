Kep1er、3rdミニアルバムのコンセプトフォトが公開に！マシロ＆ヒカルにも「いいね」多数 | RBB TODAY

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Kep1er、3rdミニアルバムのコンセプトフォトが公開に！マシロ＆ヒカルにも「いいね」多数

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Kep1er (Photo by Justin Shin/Getty Images)
  • Kep1er (Photo by Justin Shin/Getty Images)

　韓国の9人組ガールズグループ・Kep1erが10月13日に3rdミニアルバム『TROUBLESHOOTER』をリリース。本日29日、同グループの公式Twitter（ツイッター）で最新アルバムのコンセプトフォトが公開となった。

　モノクロの衣装で統一されたファッションで、それぞれダークな雰囲気を漂わせながら力強い眼差しをカメラに向けている。クールに決めた写真はいずれも好評で、日本人メンバー・マシロ＆ヒカルの写真にも数万件もの「いいね」が押されている。



《松尾》
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