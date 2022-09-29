Kep1er、3rdミニアルバムのコンセプトフォトが公開に！マシロ＆ヒカルにも「いいね」多数 | RBB TODAY

韓国の9人組ガールズグループ・Kep1erが10月13日に3rdミニアルバム『TROUBLESHOOTER』をリリース。本日29日、同グループの公式Twitter（ツイッター）で最新アルバムのコンセプトフォトが公開となった。
モノクロの衣装で統一されたファッションで、それぞれダークな雰囲気を漂わせながら力強い眼差しをカメラに向けている。クールに決めた写真はいずれも好評で、日本人メンバー・マシロ＆ヒカルの写真にも数万件もの「いいね」が押されている。
Kep1er l CONCEPT PHOTO— Kep1er (@official_kep1er) September 28, 2022
Midnight ? MASHIRO
Kep1er The 3rd Mini Album
<????????????????????????????>
TITLE TRACK 「We Fresh」
2022.10.13 THU 6PM (KST)#??? #MASHIRO#Kep1er #???#We_Fresh #TROUBLESHOOTER pic.twitter.com/tt2wwmnWCC
Kep1er l CONCEPT PHOTO— Kep1er (@official_kep1er) September 28, 2022
Midnight ? HIKARU
Kep1er The 3rd Mini Album
<????????????????????????????>
TITLE TRACK 「We Fresh」
2022.10.13 THU 6PM (KST)#??? #HIKARU#Kep1er #???#We_Fresh #TROUBLESHOOTER pic.twitter.com/emc0pQgE3c