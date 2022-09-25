Nissy、3年ぶりの5大ドームツアーチケットは即日完売の人気ぶり | RBB TODAY

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Nissy、3年ぶりの5大ドームツアーチケットは即日完売の人気ぶり

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Nissy、3年ぶりの5大ドームツアーチケットは即日完売の人気ぶり
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　Nissyが、3年ぶりに開催する全国5大ドームツアー「Nissy Entertainment 4th LIVE ～DOME TOUR～」が24日に一般発売スタート。発売当日数時間で即完売となった。


　今回のドームツアーでは10月21日の埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）を皮切りに2023年2月17日の東京・東京ドームまでの計10公演を開催予定。平成最後の東京ドームアーティストとしてステージに立ったベストドームツアーから約3年ぶり、自身最大規模の公演となる。スケジュールは次の通り。

【「Nissy Entertainment 4th LIVE～DOME TOUR～」公演スケジュール】
・2022年10月21日（金）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）　開場15:30/開演17:30
・2022年10月22日（土）埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）　開場15:30/開演17:30
・2022年11月12日（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ　開場15:00/開演17:00
・2022年11月13日（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ　開場14:00/開演16:00
・2022年12月24日（土）福岡・福岡 PayPayドーム　開場15:00/開演17:00
・2022年12月25日（日）福岡・福岡 PayPayドーム　開場14:00/開演16:00
・2023年2月4日（土）大阪・京セラドーム大阪　開場15:00/開演17:00
・2023年2月5日（日）大阪・京セラドーム大阪　開場14:00/開演16:00
・2023年2月16日（木）東京・東京ドーム　開場16:00/開演18:00
・2023年2月17日（金）東京・東京ドーム　開場16:00/開演18:00
《KT》
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