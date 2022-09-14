【GARMINスマートウォッチ】アスリートだけじゃない！普段使いやビジネスマンにも最適 | RBB TODAY

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【GARMINスマートウォッチ】アスリートだけじゃない！普段使いやビジネスマンにも最適

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【GARMINスマートウォッチ】アスリートだけじゃない！普段使いやビジネスマンにも最適
  • 【GARMINスマートウォッチ】アスリートだけじゃない！普段使いやビジネスマンにも最適
今回はGARMINのスマートウォッチ3機種の特徴や違いを解説しました。
GARMINのスマートウォッチはアスリート向けだけでなく、多機能で普段使いやビジネスシーンにもおすすめできます。
何よりスマートウォッチとしてはトップクラスのロングバッテリー性能はとても魅力的です…！



【公式サイト】
▼fēnix 7X Sapphire Dual Power
https://www.garmin.co.jp/products/wearables/fenix-7x-sapphire-dual-power-gray/

▼epix
https://www.garmin.co.jp/products/wearables/epix-slate-steel/

▼Instinct 2 Dual Power Tactical Edition
https://www.garmin.co.jp/products/wearables/instinct-2-dual-power-tactical-black/

【ゆーにーのプロフィール】
生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。
チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ

※ディズニープラスがなんと最初の１か月199円
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