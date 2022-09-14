【GARMINスマートウォッチ】アスリートだけじゃない！普段使いやビジネスマンにも最適 | RBB TODAY

今回はGARMINのスマートウォッチ3機種の特徴や違いを解説しました。GARMINのスマートウォッチはアスリート向けだけでなく、多機能で普段使いやビジネスシーンにもおすすめできます。何よりスマートウォッチとしてはトップクラスのロングバッテリー性能はとても魅力的です…！【公式サイト】▼fēnix 7X Sapphire Dual Powerhttps://www.garmin.co.jp/products/wearables/fenix-7x-sapphire-dual-power-gray/▼epixhttps://www.garmin.co.jp/products/wearables/epix-slate-steel/▼Instinct 2 Dual Power Tactical Editionhttps://www.garmin.co.jp/products/wearables/instinct-2-dual-power-tactical-black/【ゆーにーのプロフィール】生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ※ディズニープラスがなんと最初の１か月199円