17品のおせちが一挙予約開始！スイーツ重も登場 | RBB TODAY

SL Creationsは、「Z’sMENU」ブランドから、17品のおせちを、数量限定で予約販売する。 「Z’sMENU」のおせちは、今年で25年目となるロングセラーの人気おせち。厳選した素材を使用し、味も見た目も毎年バージョンアップされる。 今年登場するのは、毎年人気の和風三段重おせち「絵馬」をはじめ、選りすぐりのスイーツを詰め合わせた「Sugar！Sugar！」や2023年注目の新商品「HI・NO・DE」など、バラエティーに富んだ17品。 お正月が待ち遠しくなる豪華なおせちが並ぶ。早期予約割引特典は10月31日(月)まで。一部ラインナップは以下の通り。◆Z’sMENU和風二段重「HI・NO・DE」・人数：2～3人前（39品目）・価格：35,000円（税込）→早期予約価格 ※34,000円（税込）◆ Z’sMENUスイーツ重「Sugar！Sugar！」・人数：2～3人前（10品目）・価格：12,500円（税込）→早期予約価格 ※12,100円（税込）◆三段重絵馬（和風三段重） ・人数：3～4人前（43品目）・価格：36,000円（税込）→早期予約価格 ※35,000円（税込）◆北の雅(和風・洋風・中華三段重)・人数：3～4人前（40品目）・価格：36,000円（税込）→早期予約価格 ※35,000円（税込）◆フレンチオードブル（洋風一段重）・人数：3～4人前（15品目）・価格：24,000円（税込）→早期予約価格 ※23,250円（税込）※「2023年盛付け済おせち」は、12月29日(木)に冷凍便でお届け