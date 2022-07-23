日向坂46・河田陽菜、23歳誕生日に写真集SNSでオフショ連投企画実施！1発目はキュートな寝起きショット！ | RBB TODAY

日向坂46・河田陽菜が本日23日、21歳の誕生日を迎えた。今年3月に発売された彼女の1st写真集『思い出の順番』（講談社）の公式Twitter（ツイッター）では21歳にちなんで「#河田陽菜オフショット21連投」企画がスタートした。
記念すべき1投稿目は「寝起きの河田さん」ショット。シーツに包まれながら、カメラに向けてキュートな笑顔を見せている。その後も公演でのオフショットや、貴重なメガネ姿のオフショット、可愛らしいひよこカッパ姿のオフショットなど、続々と写真が公開されている。
企画は好評でファンからは「つぶらな瞳にやられましたね！」「可愛い過ぎる！」「オフ感たまらん」などのコメントが多数書き込まれている。
21歳誕生日記念企画 #河田陽菜オフショット21連投 スタート！— 日向坂46 河田陽菜1st写真集【公式】 (@hina_album) July 23, 2022
寝起きの河田さん??
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21歳誕生日記念企画 #河田陽菜オフショット21連投— 日向坂46 河田陽菜1st写真集【公式】 (@hina_album) July 23, 2022
公園の遊具を乗りこなす河田さん??
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21歳誕生日記念企画 #河田陽菜オフショット21連投— 日向坂46 河田陽菜1st写真集【公式】 (@hina_album) July 23, 2022
メガネの河田さん????
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