NiziU、初の全国ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」開催決定 | RBB TODAY

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NiziU、初の全国ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」開催決定

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NiziU、初の全国ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」開催決定
  • NiziU、初の全国ツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」開催決定
　NiziUがファン待望となる初のツアー「NiziU Live with U 2022 “Light it Up”」を開催することが決定した。オフィシャル・ファンクラブWithU/WithU MOBILEでは、本日5月20日(金) 20:00より、W会員最速チケット先行受付がスタートしている。

　ツアーのスケジュールは以下の通り。

7月23日(土) 兵庫県 神戸ワールド記念ホール
7月24日(日) 兵庫県 神戸ワールド記念ホール
8月13日(土) 福岡県 福岡 西日本総合展示場 新館
8月14日(日) 福岡県 福岡 西日本総合展示場 新館
8月20日(土) 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
8月21日(日) 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
8月27日(土) 宮城県 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月31日(水) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館
9月1日(木) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館
9月3日(土) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館
9月4日(日) 東京都 国立代々木競技場 第一体育館
9月10日(土) 大阪府 大阪城ホール
9月11日(日) 大阪府 大阪城ホール
9月17日(土) 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
9月18日(日) 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA
《RBB TODAY》
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