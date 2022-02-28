“オールよしもと”キャスト出演の吉本興業創業110周年特別公演「伝説の一日」開催決定 | RBB TODAY

【PICK UP】
吉本興業創業110周年特別公演「伝説の一日」が、4月2日、3日の2日間、なんばグランド花月にて開催される。
110年間“笑い”を発信し続けてきた吉本が、「令和」の新時代に伝統の「笑い」と最新の「笑い」を同時に届けるというコンセプトの同公演。明石家さんま、月亭八方、西川きよしから、今田耕司、ブラックマヨネーズ、チュートリアル、ミキらも出演する“オールよしもと”の豪華ラインナップとなっている。
チケットはFANY IDプレミアムメンバー先行で3月4日11時より販売開始。また、公演はFANY Online Ticketと、常設・拠点劇場で開催されるライブビューイングでも観覧することが可能。公演概要は次の通り。
【公園概要】
◆【伝説の一日】初日：4月2日（土）
・場所：なんばグランド花月
・時間：壱回目 8:00開場/8:30開演 参回目 14:40開場/15:10開演
弐回目 11:20開場/11:50開演 四回目 18:00開場/18:30開演
出演：
＜壱回目＞
桂文枝/桂小文枝/西川のりお・上方よしお/なだぎ武/ブラックマヨネーズ/チュートリアル/佐久間一行/ロバート
パンクブーブー/プラス・マイナス/和牛/ガクテンソク/パンサー/見取り図/オズワルド/空気階段/コウテイ 他
吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他
＜弐回目＞
月亭八方/オール阪神・巨人/ティーアップ/林家菊丸/次長課長/シャンプーハット/くまだまさし/トータルテンボス
ハイキングウォーキング/銀シャリ/チョコレートプラネット/シソンヌ/トット/ロングコートダディ/ニューヨーク
霜降り明星/3時のヒロイン 他
吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他
＜参回目＞
西川きよし/笑福亭仁智/平和ラッパ・梅乃ハッパ/矢野・兵動/ザ・プラン9/中川家/陣内智則/笑い飯
NON STYLE/南海キャンディーズ/もう中学生/藤崎マーケット/アインシュタイン/ミルクボーイ/インディアンス
蛙亭/ぼる塾 他
吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他
＜四回目＞
「さんまの駐在さん」
明石家さんま/今田耕司/ナインティナイン岡村隆史
月亭八方/間寛平/村上ショージ/ジミー大西 他
◆【伝説の一日】千穐楽：4月3日
場所：なんばグランド花月
時間：壱回目 8:00開場/8:30開演 参回目 14:40開場/15:10開演
弐回目 11:20開場/11:50開演 四回目 18:00開場/18:30開演
出演：
＜壱回目＞
桂文珍/ザ・ぼんち/桂小枝/村上ショージ/トミーズ/ハイヒール/野性爆弾/フットボールアワー/とろサーモン
もりやすバンバンビガロ/ジャルジャル/アキナ/かまいたち/トレンディエンジェル/吉田たち/ニッポンの社長/EXIT 他
吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他
＜弐回目＞
大木こだまひびき/博多華丸・大吉/メッセンジャー/桂三度/タカアンドトシ/ロザン/レイザーラモン/千鳥/ダイアン
スマイル/ライス/マヂカルラブリー/男性ブランコ/ZAZY/ミキ/もも/オダウエダ 他
吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他
＜参回目＞
中田カウス 漫才のDENDO/まるむし商店/木村祐一/月亭方正/海原やすよ ともこ/COWCOW/2丁拳銃
テンダラー/ライセンス/あべこうじ/スーパーマラドーナ/すゑひろがりず/ジャングルポケット/ビスケットブラザーズ
コロコロチキチキペッパーズ/ゆにばーす/ゆりやんレトリィバァ 他
ダウンタウン
＜四回目＞
「さんまの駐在さん」
明石家さんま/今田耕司/ナインティナイン岡村隆史
月亭八方/間寛平/村上ショージ/ジミー大西 他