 【BLACK FRIDAY】テレワークに役立つチェアや高級キーボードもタイムセール | RBB TODAY
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【BLACK FRIDAY】テレワークに役立つチェアや高級キーボードもタイムセール

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【BLACK FRIDAY】テレワークに役立つチェアや高級キーボードもタイムセール
  • 【BLACK FRIDAY】テレワークに役立つチェアや高級キーボードもタイムセール
　Amazonでは26日からBLACK FRIDAYがスタートしている。ここでは、この機会にチェックしておきたい高級キーボードやテレワークで需要が高まった昇降デスク＆オフィスチェアに注目してみた。

■HHKB



HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨



35,200円→特選タイムセール　33,200円

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨



35,200円→特選タイムセール　33,200円

HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白



35,200円→特選タイムセール　33,200円

HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列）



35,200円→特選タイムセール　33,200円

HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白



35,200円→特選タイムセール　33,200円

HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）



35,200円→特選タイムセール　33,200円

■REALFORCE





REALFORCE Mac テンキーレス 英語配列(ホワイト)



31,350円→特選タイムセール　26,600円

東プレ REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (アイボリー) PZ-R2TLSA-JP4-IV



31,350円→特選タイムセール　26,600円

東プレ REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック) PZ-R2TLSA-US4-BK



31,350円→特選タイムセール　26,600円

■オフィスチェア


イトーキ オフィスチェア デスクチェア メッシュチェア サリダ YL9 YL9-WHEL 可動肘 ハイバック ホワイト YL9-WHEL



39,900円→　特選タイムセール　31,920円

イトーキ オフィスチェア サリダ YL8 YL8-GRBL-AEL アジャスタブル肘付 グレー×ブラック



37,900円　→特選タイムセール　30,320円

■自動昇降デスク

FLEXISPOT スタンディングデスク 電動式昇降デスク 高さ調節 パソコンデスク E7 セット(足ブラック＋カーブ型天板ブラウン)



73,700円　→特選タイムセール:51,590円

FLEXISPOT スタンディングデスク 組立簡単 電動式昇降デスク 高さ調節 人間工学 ゲーミングデスク パソコンデスク セット E9BM



35,200円　→選タイムセール24,640円

■GoPro

【国内正規品】GoPro HERO9 Black アクションカメラ ゴープロ 水中カメラ 人気アクションカム （GoPro HERO9Black +認定SDカード(64GB)+デュアルバッテリーチャージャー＋予備バッテリー+チェスティ）



77,800円　→特選タイムセール　59,800円
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