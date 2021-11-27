【BLACK FRIDAY】テレワークに役立つチェアや高級キーボードもタイムセール | RBB TODAY

Amazonでは26日からBLACK FRIDAYがスタートしている。ここでは、この機会にチェックしておきたい高級キーボードやテレワークで需要が高まった昇降デスク＆オフィスチェアに注目してみた。■HHKB●HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨35,200円→特選タイムセール 33,200円●HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨35,200円→特選タイムセール 33,200円●HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白35,200円→特選タイムセール 33,200円●HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列）35,200円→特選タイムセール 33,200円●HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白35,200円→特選タイムセール 33,200円●HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）35,200円→特選タイムセール 33,200円■REALFORCE●REALFORCE Mac テンキーレス 英語配列(ホワイト)31,350円→特選タイムセール 26,600円●東プレ REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列 (アイボリー) PZ-R2TLSA-JP4-IV31,350円→特選タイムセール 26,600円●東プレ REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列 (ブラック) PZ-R2TLSA-US4-BK31,350円→特選タイムセール 26,600円■オフィスチェア●イトーキ オフィスチェア デスクチェア メッシュチェア サリダ YL9 YL9-WHEL 可動肘 ハイバック ホワイト YL9-WHEL39,900円→ 特選タイムセール 31,920円●イトーキ オフィスチェア サリダ YL8 YL8-GRBL-AEL アジャスタブル肘付 グレー×ブラック37,900円 →特選タイムセール 30,320円■自動昇降デスク●FLEXISPOT スタンディングデスク 電動式昇降デスク 高さ調節 パソコンデスク E7 セット(足ブラック＋カーブ型天板ブラウン)73,700円 →特選タイムセール:51,590円●FLEXISPOT スタンディングデスク 組立簡単 電動式昇降デスク 高さ調節 人間工学 ゲーミングデスク パソコンデスク セット E9BM35,200円 →選タイムセール24,640円■GoPro●【国内正規品】GoPro HERO9 Black アクションカメラ ゴープロ 水中カメラ 人気アクションカム （GoPro HERO9Black +認定SDカード(64GB)+デュアルバッテリーチャージャー＋予備バッテリー+チェスティ）77,800円 →特選タイムセール 59,800円