いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開 | RBB TODAY

【PICK UP】
Amazonは、26日9時から112月2日23時59分までの7日間、年末のビッグセール「Amazonブラックフライデー」を開催する。このほど、その対象商品の一部が公開された。
第2弾となるセール対象商品の公開。今回は、幅広いカテゴリーのアイテムがラインナップ。Kindle Paperwhiteの最新モデルが初めてセールに登場し。通常販売価格より3,000円オフの11,980円で購入可能だ。また、人気のビーズソファ「Yogibo」のほか、コーヒーやエスプレッソ、ラテも楽しめるエントリーモデルのデロンギ全自動コーヒーメーカー、ヱビスビールのスペシャルボトルなど、“おうち時間”を快適にするアイテムもそろう。一覧は次の通り。
（１）自宅での映画鑑賞に
LG 48型4Kチューナー内蔵有機ELテレビ OLED 48CXPJA
popIn Aladdin 2 ポップインアラジン プロジェクター
Yogibo Max
（２）自分へのご褒美に
・【ヱビスの最高峰】 ヱビス マイスター ザ・ロイヤルリーフ スペシャルボトル [ 750ml×6本 ] [ギフトBox入り]
・ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン
・【エントリーモデル】デロンギ 全自動コーヒーメーカー
（３）趣味時間の充実に
【NEW モデル】Kindle Paperwhite (8GB)
・Gtracing ゲーミングチェア
Alesis 電子ドラム
・HP ゲーミング デスクトップ PCメモリ 32GB
LEGO アイデア 赤ひげ船長の海賊島
・[リーボック] スニーカー INSTAPUMPFURY OG MU
（４）おうちでのセルフケア＆セルフビューティの充実化
SALONIA スピーディーイオンドライヤー
・【Amazon.co.jp 限定】フィリップス電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーンディープクリーンエディション
【Amazon.co.jp 限定】フィリップス脱毛器 ルメア アドバンス