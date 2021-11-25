 いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開 | RBB TODAY
注目の話題
ホーム IT・デジタル ショッピング 記事

いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開

IT・デジタル ショッピング
いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
  • いよいよ明日スタート！「Amazonブラックフライデー」対象商品の一部公開
【PICK UP】

　Amazonは、26日9時から112月2日23時59分までの7日間、年末のビッグセール「Amazonブラックフライデー」を開催する。このほど、その対象商品の一部が公開された。

　第2弾となるセール対象商品の公開。今回は、幅広いカテゴリーのアイテムがラインナップ。Kindle Paperwhiteの最新モデルが初めてセールに登場し。通常販売価格より3,000円オフの11,980円で購入可能だ。また、人気のビーズソファ「Yogibo」のほか、コーヒーやエスプレッソ、ラテも楽しめるエントリーモデルのデロンギ全自動コーヒーメーカー、ヱビスビールのスペシャルボトルなど、“おうち時間”を快適にするアイテムもそろう。一覧は次の通り。

（１）自宅での映画鑑賞に
LG 48型4Kチューナー内蔵有機ELテレビ OLED 48CXPJA


popIn Aladdin 2 ポップインアラジン プロジェクター


Yogibo Max


（２）自分へのご褒美に
【ヱビスの最高峰】 ヱビス マイスター ザ・ロイヤルリーフ スペシャルボトル [ 750ml×6本 ] [ギフトBox入り]


ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン


・【エントリーモデル】デロンギ 全自動コーヒーメーカー


（３）趣味時間の充実に
【NEW モデル】Kindle Paperwhite (8GB)


・Gtracing ゲーミングチェア


Alesis 電子ドラム


・HP ゲーミング デスクトップ PCメモリ 32GB


LEGO アイデア 赤ひげ船長の海賊島


・[リーボック] スニーカー INSTAPUMPFURY OG MU



（４）おうちでのセルフケア＆セルフビューティの充実化

SALONIA スピーディーイオンドライヤー


・【Amazon.co.jp 限定】フィリップス電動歯ブラシ ダイヤモンドクリーンディープクリーンエディション


【Amazon.co.jp 限定】フィリップス脱毛器 ルメア アドバンス

《KT》

関連ニュース

ピックアップ

page top