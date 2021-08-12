カップヌードル発売50周年を記念！本物そっくりのポーチが話題 | RBB TODAY

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宝島社は、日清食品「カップヌードル」とコラボレーションした『CUP NOODLE 50TH ANNIVERSARY BOOK』シリーズ5種を9月18日に発売すると発表した。
『CUP NOODLE 50TH ANNIVERSARY BOOK』シリーズは、カップヌードル発売50周年を記念したアニバーサリーブックで、限定アイテムとしてカップヌードルとそっくりのポーチが付属。ポーチのフタは今年リニューアルされた新形状“Wタブ”仕様で、シルバーのフタの裏にはネコがプリント。「まるでカップニャードル！？」と話題のネコ耳も再現されている。ちなみに、ポーチの裏地には、オリジナルデザインの麺と具材柄もプリントされているこだわりよう。販売概要は次の通り。
【「CUP NOODLE 50TH ANNIVERSARY」シリーズ5種】
■カップヌードル BIGポーチBOOK／シーフードヌードル BIGポーチBOOK
・価格：各2178円（税込）
・各SIZE（約）：高さ14.5×直径［上部］12.5cm ［底部］9cm
※書店にて販売
■カップヌードル ポーチBOOK special package ver.／シーフードヌードル ポーチBOOK special package ver.
価格：各1850円（税込）
・各SIZE（約）：高さ11.5×直径［上部］9cm ［底部］6.5cm
※ローソンにて販売
■チリトマトヌードル ポーチBOOK special package ver.
・価格：1850円（税込）
・SIZE（約）：高さ11.5×直径［上部］9cm ［底部］6.5cm
※宝島チャンネルにて販売