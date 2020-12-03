日本一かわいい大学1年生＆大学サークル美女No.1は誰？エントリー美女36名を紹介 | RBB TODAY

『FRESH CAMPUS CONTEST』と『MISS CIRCLE CONTEST』は2010年から開催されているミスコンテスト。これまでアナウンサーやモデル、アーティストなどを多数輩出している。
表彰式では全国から集まったエントリー者の中から、1次～4次予選・クオーターファイナル・セミファイナル審査を通過したファイナリストが登壇。今年は『FRESH CAMPUS CONTEST』ファイナリスト20人、『MISS CIRCLE CONTEST』ファイナリスト16人の中からグランプリをそれぞれ発表する。
また、『FRESH CAMPUS CONTEST 2020』のゲストにゆきぽよ（木村有希）、『MISS CIRCLE CONTEST 2020』のゲストに山賀琴子が決定。そしてMCはトレンディエンジェルが担当する。
イベントの模様はSHOWROOMと17LIVEで無料オンライン配信。『FRESH CAMPUS CONTEST 2020 supported by リゼクリニック・メンズリゼ』が12月6日12時30分から、『MISS CIRCLE CONTEST 2020 supported by リゼクリニック・メンズリゼ』が同日14時30分から配信スタート。
■『FRESH CAMPUS CONTEST 2020 supported by リゼクリニック・メンズリゼ』ファイナリスト
・門上華子（お茶の水女子大学）
・川岸瑠那（東洋大学）
・絢瀬まる（上智大学）
・小寺陽向（東京都立大学）
・川原かな（東京工科大学）
・荻原志帆（共立女子大学）
・長谷川新奈（明治学院大学）
・高岡奈々葉（愛媛大学）
・一ノ瀬舞夕（学習院大学）
・伊藤美波（早稲田大学）
・佐野樹莉亜（明治学院大学）
・加藤愛梨（中央大学）
・金山喜乃花（早稲田大学）
・石井杏奈（跡見学園女子大学）
・富田明里（立教大学）
・谷嶋穂乃佳（法政大学）
・南野巴那（洗足音楽大学）
・石川真衣（立教大学）
・鈴木亜優（群馬大学）
・大嶋紗也佳（同志社大学）
■『MISS CIRCLE CONTEST 2020 supported by リゼクリニック・メンズリゼ』ファイナリスト
・小松原光里（就実大学）
・薬真寺伽帆（愛知淑徳大学）
・鈴木真由（早稲田大学）
・工藤ありさ（宮崎公立大学）
・奥野粋子（関西大学）
・小山倫可（法政大学）
・上出梨乃（早稲田大学）
・石井美帆（日本大学）
・海野名津紀（早稲田大学）
・福岡沙季（ノートルダム清心女子大学）
・田代ゆき（帝京大学）
・赤石美友（八戸工業大学）
・青野日向子（長崎大学）
・徳竹まどか（大東文化大学）
・新居見葵（同志社女子大学）
・森明日香（日本女子大学）