紅白出場歌手発表！初出場にNiziU、瑛人など | RBB TODAY

大みそかに放送される『第71回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が本日16日、発表された。
初出場は紅組が櫻坂46、JUJU、東京事変、NiziU、BABYMETAL、miletの6組、白組が瑛人、SixTONES、Snow Manの3組。そしてGReeeeNが特別企画枠で初出場する。
『第71回NHK紅白歌合戦』はNHKで12月31日19時30分～23時45分放送。
以下、出演歌手一覧。
●紅組
あいみょん（2）
石川さゆり（43）
坂本冬美（32）
櫻坂46（初）
JUJU（初）
Superfly（5）
天童よしみ（5）
東京事変（初）
NiziU（初）
乃木坂46（6）
Perfume（13）
日向坂46（2）
Foorin（2）
BABYMETAL（初）
松田聖子（24）
MISIA（5）
水森かおり（18）
milet（5）
LiSA（2）
Little Glee Monster（4）
●白組
嵐（12）
五木ひろし（50）
瑛人（初）
Official髭男dism（2）
関ジャニ∞（9）
Kis-My-Ft2（2）
King & Prince（3）
郷ひろみ（33）
GENERATIONS（2）
純烈（3）
鈴木雅之（3）
SixTONES（初）
Snow Man（初）
氷川きよし（13）
福山雅治（13）
Hey! Say! JUMP（4）
星野源（6）
Mr.Children（2）
三山ひろし（6）
山内惠介（6）
ゆず（11）
●企画
GReeeeN（初）