 BEYOOOOONDS・前田こころの1st写真集が女性1位に！書泉の9月売上ランキングが発表 | RBB TODAY
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

BEYOOOOONDS・前田こころの1st写真集が女性1位に！書泉の9月売上ランキングが発表

エンタメ グラビア
前田こころ（BEYOOOOONDS） 1st写真集『eighteen face』（オデッセー出版）　撮影：宮脇進
  • 前田こころ（BEYOOOOONDS） 1st写真集『eighteen face』（オデッセー出版）　撮影：宮脇進
  • 乃木坂46・梅澤美波 ファースト写真集『夢の近く』（講談社） （C）東京祐
  • 森七菜ファースト写真集『Peace』（ｃ）ギャンビット
  • 高橋希来 1st写真集『Twinkle』（ワニブックス刊）
【PICK UP】※これが、できるYouTuber・クリエイターのデスク環境だ※絶対欲しい！IKEAで見つけた昇降デスク！※今週のエンジニア女子

　書泉の2020年9月の「女性タレント写真集売上ランキング」が14日、発表された。1位にはBEYOOOOONDSの前田こころの1st写真集『eighteen face』（オデッセー出版）が輝いた。


　同作は静岡県伊豆市修善寺を中心に撮影が行われ、制服や部屋着、浴衣、水着、ワンピース、テニスウェア、ウエスタン＆パイレーツ風衣装などさまざまな衣装に身を包んだ前田の姿を撮影した1冊となっている。

　その他、ランキングは以下のようになっている。

1位　前田こころ（BEYOOOOONDS） 1st写真集『eighteen face』（出版社：オデッセー出版、発売日：2020/9/19）

2位　山崎真実 写真集『ひととき』（出版社：光文社、発売日：2020/2/25）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/15/182186.html

3位　内木志 写真集『こころまち』（出版社：双葉社、発売日：2020/9/11）

4位　長谷川玲奈 1st写真集『一瞬の光』（出版社：秋田書店、発売日：2020/8/24）

5位　小田飛鳥 写真集『一期一会』（出版社：講談社、発売日：2020/9/18）

6位　梅澤美波 1st写真集『夢の近く』（出版社：講談社、発売日：2020/9/29）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/29/182580.html

7位　葉月つばさ 写真集『RED ZONE』（出版社：講談社、発売日：2020/8/31）

8位　CYBERJAPAN DANCERS 4th写真集『Yummy!』（出版社：宝島社、発売日：2020/9/17）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/08/03/180972.html

9位　森七菜 1st写真集『Peace』（出版社：ギャンビット、発売日：2020/8/31）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/07/05/180194.html

10位　高橋希来 1st写真集『Twinkle』（出版社：ワニブックス、発売日：2020/9/10）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/21/182350.html
《松尾》

関連ニュース

特集

グラビア

写真集

エンタメトピックス

ピックアップ

page top