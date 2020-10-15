BEYOOOOONDS・前田こころの1st写真集が女性1位に！書泉の9月売上ランキングが発表 | RBB TODAY

書泉の2020年9月の「女性タレント写真集売上ランキング」が14日、発表された。1位にはBEYOOOOONDSの前田こころの1st写真集『eighteen face』（オデッセー出版）が輝いた。
同作は静岡県伊豆市修善寺を中心に撮影が行われ、制服や部屋着、浴衣、水着、ワンピース、テニスウェア、ウエスタン＆パイレーツ風衣装などさまざまな衣装に身を包んだ前田の姿を撮影した1冊となっている。
その他、ランキングは以下のようになっている。
1位 前田こころ（BEYOOOOONDS） 1st写真集『eighteen face』（出版社：オデッセー出版、発売日：2020/9/19）
2位 山崎真実 写真集『ひととき』（出版社：光文社、発売日：2020/2/25）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/15/182186.html
3位 内木志 写真集『こころまち』（出版社：双葉社、発売日：2020/9/11）
4位 長谷川玲奈 1st写真集『一瞬の光』（出版社：秋田書店、発売日：2020/8/24）
5位 小田飛鳥 写真集『一期一会』（出版社：講談社、発売日：2020/9/18）
6位 梅澤美波 1st写真集『夢の近く』（出版社：講談社、発売日：2020/9/29）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/29/182580.html
7位 葉月つばさ 写真集『RED ZONE』（出版社：講談社、発売日：2020/8/31）
8位 CYBERJAPAN DANCERS 4th写真集『Yummy!』（出版社：宝島社、発売日：2020/9/17）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/08/03/180972.html
9位 森七菜 1st写真集『Peace』（出版社：ギャンビット、発売日：2020/8/31）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/07/05/180194.html
10位 高橋希来 1st写真集『Twinkle』（出版社：ワニブックス、発売日：2020/9/10）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/09/21/182350.html