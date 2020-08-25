乃木坂46から齋藤飛鳥、堀未央奈、山下美月らがメインモデルとして出演決定......東京ガールズコレクション 2020 | RBB TODAY

今回の東京ガールズコレクションは、昨今の新型コロナウイルスの感染状況や、政府から発表されたイベント開催制限緩和措置の見送り等を受け、史上初のオンライン開催が決定。すでに、メインモデルには女優の池田エライザや藤田ニコル、中条あやみ、新川優愛らの出演が決まっているが、このほど、乃木坂46の面々の出演が追加発表された。
なお、現時点で発表されているメインモデルの一覧は次の通り。
【発表済みメインモデル一覧】
朝比奈彩、アリアナさくら、池田エライザ、池田美優、石川恋、伊藤桃々、梅澤美波（乃木坂46）、emma、愛花、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、岡本夏美、楓（E-girls/Happiness）、香川沙耶、加藤史帆（日向坂46）、加藤ナナ、香音、茅島みずき、ギャビー、久間田琳加、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依（欅坂46）、小室安未、紺野彩夏、齋藤飛鳥（乃木坂46）、齊藤京子（日向坂46）、相楽伊織、佐々木久美（日向坂46）、佐々木美玲（日向坂46）、佐藤晴美（E-girls）、重留真波、新川優愛、鈴木愛理、鈴木ゆうか、高本彩花（日向坂46）、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、出口夏希、利水つばさ、トラウデン直美、中条あやみ、永瀬莉子、中村里砂、菜波、Niki、生見愛瑠、ねお、土生瑞穂（欅坂46）、坂東希（E-girls）、福原遥、藤井サチ、藤田ニコル、ブリッジマン遊七、堀未央奈（乃木坂46）、マギー、松村沙友理（乃木坂46）、宮野陽名、三吉彩花、山下美月（乃木坂46）、ゆきぽよ(木村有希)、横田真悠、渡辺梨加（欅坂46）、渡邉理佐（欅坂46）他
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