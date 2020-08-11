オンライン開催の「a-nation online 2020」、第一弾出演アーティスト発表！ | RBB TODAY

a-nationは、累計観客動員数610万人以上を誇る国内最大級の夏フェスだが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、史上初のオンライン開催が決定。18日15時からチケット発売が予定されている。
このほど、第一弾として発表された出演アーティストは、浜崎あゆみ、倖田來未、SUPER JUNIOR、SuperM、Fei（王霏霏）、GEmma、 DA PUMP、三浦大知ら40組。アジア各国のステージから、オンラインならではのフェスが開催される。
【「a-nation online 2020」第一弾出演アーティスト一覧】
アイナ・ジ・エンド/Amuyi(呂薔)/浜崎あゆ/BACK-ON/BuZZ/Da-iCE/DA PUMP/EXO-SC/FAKY/Fei(王霏霏)/GEmma/GENIC/原因は自分にある。/HAN-KUN from.湘南乃風/HAO/ハラミちゃん/I Don‘t Like Mondays./JADE/James Lu/Julius/安斉かれん/倖田來未/広瀬香美/lol-エルオーエル-/マカロニえんぴつ/M!LK/三浦大知/Naomi(王菊)/Novelbright/Peter Fish/ピコ太郎/Project 88/Red Velvet/Rei（C）hi/りりあ。/SEAMO/SKY-HI/SUPER JUNIOR/SuperM/宮川大聖/Timo Feng/TRF/Wayne Huang/Yoanna/Yu.