「ドラえもん」サマンサベガとコラボレーション！ 四次元ポケットやどら焼き…遊び心あふれるアイテム登場 | RBB TODAY

サマンサベガ『ドラえもん』コレクションは、『ドラえもん』の四次元ポケットをイメージしたポケットが付いた可愛いデザインのバッグや、ドラえもんの総柄、アイコンの鈴モチーフがファスナーの引手やチャームに。“どら焼き”をイメージしたチャームの展開も。
背面にドラえもんやドラミちゃんのしっぽがデザインされているバッグやポーチなど、遊び心満載のコレクションになっている。
サマンサタバサプチチョイス『ドラえもん』コレクションでは、作品の世界観をパステルカラーで表現した財布や小物やミニショルダーバッグ、サマンサタバサプチチョイス オリジナル総柄のミニトート、ポーチ、iPhoneケースなどがラインナップ。
ひみつ道具をモチーフにしたファスナーチャームも登場し、昔は誰もが持っていた『遊び心やワクワクする気持ち』を忘れないで欲しい……そんな想いを込めたデザインに仕上げられている。
また、映画公開日でもある8月7日に、期間限定のスペシャルポップアップストアがサマンサタバサ表参道GATES ポップアップ デジタルストアにてオープン。全長約7mの外壁巨大LEDや店内のLEDも『ドラえもん』の世界観に。店内には『ドラえもん』のフォトスポットも設置予定だ。
サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス『ドラえもん』コレクションは、8月7日よりサマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス取り扱い店舗にて販売スタート。
■概要
発売日 ：2020年8月7日(金)
販売店舗：サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス取り扱い店舗
・サマンサベガ『ドラえもん』コレクション
【サマンサベガ トートバッグ】￥15,800（税抜）
【サマンサベガ ショルダーバッグ】￥12,800（税抜）
【サマンサベガ ポーチ】￥7,800（税抜）
【サマンサベガ チャーム／ファスナートップ】
チャーム￥4,800（税抜）／ファスナートップ￥3,800（税抜）
・サマンサタバサプチチョイス『ドラえもん』コレクション
【サマンサタバサプチチョイス パスケース／ラウンドジップ長財布／折財布】
パスケース￥13,000（税抜）／ラウンドジップ長財布￥20,000（税抜）／折財布￥17,000（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス ショルダーバッグ】￥15,000（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス トートバッグ／ポーチ】
トートバッグ￥14,000（税抜）／ポーチ￥8,500（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス iPhoneケース（7＆8／11／11Pro）】￥7,000（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス バッグチャーム／ファスナーチャーム】
バッグチャーム￥4,500（税抜）／ファスナーチャーム￥3,500（税抜）
■『ドラえもん』期間限定スペシャルポップアップストア
期間：2020年8月7日（金）～8月17日（月）
場所：東京都渋谷区神宮前6-5-6 メトロシティ明治神宮前
発売日 ：2020年8月7日(金)
販売店舗：サマンサベガ・サマンサタバサプチチョイス取り扱い店舗
・サマンサベガ『ドラえもん』コレクション
【サマンサベガ トートバッグ】￥15,800（税抜）
【サマンサベガ ショルダーバッグ】￥12,800（税抜）
【サマンサベガ ポーチ】￥7,800（税抜）
【サマンサベガ チャーム／ファスナートップ】
チャーム￥4,800（税抜）／ファスナートップ￥3,800（税抜）
・サマンサタバサプチチョイス『ドラえもん』コレクション
【サマンサタバサプチチョイス パスケース／ラウンドジップ長財布／折財布】
パスケース￥13,000（税抜）／ラウンドジップ長財布￥20,000（税抜）／折財布￥17,000（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス ショルダーバッグ】￥15,000（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス トートバッグ／ポーチ】
トートバッグ￥14,000（税抜）／ポーチ￥8,500（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス iPhoneケース（7＆8／11／11Pro）】￥7,000（税抜）
【サマンサタバサプチチョイス バッグチャーム／ファスナーチャーム】
バッグチャーム￥4,500（税抜）／ファスナーチャーム￥3,500（税抜）
■『ドラえもん』期間限定スペシャルポップアップストア
期間：2020年8月7日（金）～8月17日（月）
場所：東京都渋谷区神宮前6-5-6 メトロシティ明治神宮前
(C)Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK