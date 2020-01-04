【1月4日誕生日の芸能人】衛藤美彩、欅坂46・上村莉菜、竹内力…… | RBB TODAY

衛藤の他にも竹内力、近藤くみこ（ニッチェ）、上村莉菜（欅坂46）が今日誕生日だ。
■俳優・竹内力（たけうちりき／56歳）
生年月日：1964年1月4日
プロフィール：http://www.rikitakeuchi.com/home/management_profile.html
■ニッチェ・近藤くみこ（こんどうくみこ／37歳）
生年月日：1983年1月4日
プロフィール：https://www.maseki.co.jp/talent/nicche
Twitter：https://twitter.com/kumiko___kondo
■タレント・衛藤美彩（えとうみさ／27歳）
生年月日：1993年1月4日
プロフィール：https://n46llc.com/s/m00/artist/10?ima=0043
Instagram：https://www.instagram.com/misa_eto_official/
■欅坂46・上村莉菜（うえむらりな／23歳）
生年月日：1997年1月4日
プロフィール：http://www.keyakizaka46.com/s/k46o/artist/03
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