【1月4日誕生日の芸能人】衛藤美彩、欅坂46・上村莉菜、竹内力…… | RBB TODAY

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【1月4日誕生日の芸能人】衛藤美彩、欅坂46・上村莉菜、竹内力……

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衛藤美彩【写真：竹内みちまろ】
  • 衛藤美彩【写真：竹内みちまろ】
  • 竹内力【編集部】
　1月4日は元乃木坂46・衛藤美彩の27歳の誕生日だ。昨年3月に同グループを卒業し、現在はタレントやモデルとして活躍中。また、2月に仲野太賀とダブル主演を務める映画『静かな雨』の公開を控えているなど女優としても活躍の幅路広げている。なお、昨年10月にはかねて公表を発表していたプロ野球西武の源田壮亮内野手との結婚を発表した。


　衛藤の他にも竹内力、近藤くみこ（ニッチェ）、上村莉菜（欅坂46）が今日誕生日だ。

■俳優・竹内力（たけうちりき／56歳）
生年月日：1964年1月4日
プロフィール：http://www.rikitakeuchi.com/home/management_profile.html

■ニッチェ・近藤くみこ（こんどうくみこ／37歳）
生年月日：1983年1月4日
プロフィール：https://www.maseki.co.jp/talent/nicche
Twitter：https://twitter.com/kumiko___kondo

■タレント・衛藤美彩（えとうみさ／27歳）
生年月日：1993年1月4日
プロフィール：https://n46llc.com/s/m00/artist/10?ima=0043
Instagram：https://www.instagram.com/misa_eto_official/

■欅坂46・上村莉菜（うえむらりな／23歳）
生年月日：1997年1月4日
プロフィール：http://www.keyakizaka46.com/s/k46o/artist/03

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《松尾》

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