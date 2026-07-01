峯岸みなみ。元アイドルの切実な恋愛事情を告白「卒業後、幸せになれない」 | RBB TODAY

峯岸みなみが恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』（ABEMA）に出演。元アイドルの切実な恋愛事情について告白した。

峯岸が出演したのは、2つの島に集まった水着姿の美男美女が、本能のままに熱い恋愛を繰り広げていく「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組。これまでの番組の名場面を見ながら、峯岸みなみ、ゆきぽよ、生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが赤裸々な恋愛トークで盛り上がった。

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峯岸は元モーニング娘。の生田衣梨奈に「恋愛順調ですか？」と質問。笑いながら手を横に振って否定する生田に峯岸は「アイドルってなかなか幸せになれないんだよね、卒業後ね」と元アイドルの恋愛の難しさを語り、生田も「すごく尽くしちゃうことが多いなって思う」と肯定した。さらに峯岸は「すごく比べられる競争社会で生きてきたから、自分に自信がなくて尽くしちゃう」と元アイドルの恋愛が難しい理由を分析。出演者のゆきぽよも「深いなー」と峯岸の分析に感心していた。

『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』はABEMAで放送中。『シャッフルアイランド Season7』は7日夜9時よりABEMAで放送開始する。