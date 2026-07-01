重盛さと美、「味わってきた男は5人」と衝撃告白！峯岸みなみも驚愕！ | RBB TODAY

重盛さと美が、恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』に出演。今までの恋愛遍歴を語り、「味わってきた男は5人」と衝撃告白した。

『シャッフルアイランド』は2つの島に集まった水着姿の美男美女が、本能のままに熱い恋愛を繰り広げていく恋愛リアリティーショー。重盛はシーズン7を目前にした事前特別番組で、峯岸みなみ、ゆきぽよらと熱い恋愛トークを繰り広げた。峰岸に「（恋愛の）経験は豊富な方なんじゃないかなと」と話を振られた重盛は「（出演者の中で）一番ないかもしれない」と否定。峰岸やゆきぽよは「うそー！」と驚いた。重盛は1回の恋愛が長いので、と話し「（これまで）5人ですね、私が知ってる男は」と衝撃の告白をした。なえなのが「知ってる男……」と首をかしげると「味わってきた男」と言い直し、これには出演者も爆笑していた。

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また、1回の恋愛が長いという重盛にゆきぽよが「最高どれくらい続いた？」と質問すると、「7年半」と回答。なぜ分かれたのかを問われると「虎ノ門に住もうって言われて別れた」と理由を明かす。重盛は虎ノ門はNGだそうで、なぜかと聞かれ「都会過ぎて息ができない、戸越銀座とかそっちの方が……」と語った。

『今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP』はABEMAで放送中。『シャッフルアイランド Season7』は7日夜9時から放送をスタートする。