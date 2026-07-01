白石麻衣、設楽統に「お兄ちゃん！」「ごはんいきましょ～」　変わらぬ関係性にファン歓喜 | RBB TODAY

7月1日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』では、白石麻衣が出演するCM撮影に密着したVTRが放送された。その中で、MCを務めるバナナマン・設楽統へ向けた白石の親しげな呼びかけが注目を集めた。

VTRでは、白石がカメラに向かって「お兄ちゃん！」と笑顔で設楽を呼び、「ごはんいきましょ～」とメッセージを送る場面も。スタジオでVTRを見守っていた設楽は思わず笑みを浮かべ、照れたような表情を見せた。

白石と設楽は、乃木坂46の冠番組『乃木坂工事中』（前身『乃木坂って、どこ？』を含む）で約10年にわたって共演。設楽はメンバーを見守る“兄貴分”のような存在として親しまれ、白石をはじめ多くのメンバーと深い信頼関係を築いてきた。そのため、白石が設楽を「お兄ちゃん」と呼ぶ姿は、長年番組を見続けてきたファンにとってもおなじみのやり取りとなっている。

久しぶりに見られた変わらぬ距離感に、SNSでは「まいやんと設楽さんの絡み最高！」「ニコニコ笑顔で可愛すぎる」「お兄ちゃん呼びがエモい」「関係性がずっと変わらないのがうれしい」といった声が寄せられ、2人の温かなやり取りに多くのファンが歓喜している。

