谷まりあ、ポニーテール映えの夏コーデ披露！ファンからは「魅力的すぎる」 | RBB TODAY

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谷まりあ、ポニーテール映えの夏コーデ披露！ファンからは「魅力的すぎる」

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谷まりあ【写真：竹内みちまろ】
  • 谷まりあ【写真：竹内みちまろ】

　モデルの谷まりあが自身のInstagramを更新し、ポニーテール姿の私服ショットを公開した。

　谷まりあは「おでかけ！嬉しくてポニーテールしちゃいました！」「今日はどんな一日でしたか？」とコメントを添え、白のトップスにグレーのミニスカートを合わせたコーディネートを披露。ポニーテールからのぞく美しい横顔や、上品なバッグとジュエリーを取り入れた大人らしいスタイリングでファンを魅了した。

　投稿では「Bag&skirt&jewelry」と紹介し、ルイ・ヴィトンのアイテムを身に着けたコーデも公開。振り向きざまの笑顔や自然体な表情が印象的な写真の数々を披露している。

　この投稿には、「ポニテ可愛い！」「背中が魅力的すぎる」といったコメントが寄せられ、多くの反響を集めている。

※谷まりあ、Instagramを更新しポニーテール姿の私服ショットを公開した


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