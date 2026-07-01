“BTSの後輩”CORTIS、日本のコンビニで爆買い！変装なしのオフショットにファン騒然「普通に買い物してる」 | RBB TODAY

CORTISの日本でのオフショットが注目を集めている。

コンビニで“爆買い”を楽しんだようだ。

【写真】CORTIS、日本のコンビニで爆買い！

6月30日、CORTISの公式インスタグラムが更新され、写真が投稿された。

公開された写真には、日本のコンビニを訪れたCORTISメンバーの姿が収められている。メンバーたちは思い思いに商品をかごに入れ、買い物を楽しむ様子を見せた。また、コンビニ店内でも際立つ長身スタイルと、商品を手にした笑顔がファンの視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「どこのローソン!?」「普通に買い物してる」「商品棚から頭飛び出る」「カップラーメン爆買い」といったコメントが寄せられている。

（写真＝CORTIS公式Instagram）

なお、CORTISは7月18日・19日に初の単独ツアー「2026 CORTIS TOUR "PUT YOUR PHONE DOWN"」の韓国公演を行う。日本では9月4日から6日まで、神奈川・ぴあアリーナMMで公演を開催する予定だ。

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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