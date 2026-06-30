暗転後に失神、ついに活動中断　K-POPで相次ぐ“限界ステージ”はファンが本当に見たいものなのか | RBB TODAY

ステージを終えた直後、力が抜けたように倒れ、スタッフに抱えられるように運ばれていく。

ガールズグループtripleS（トリプルエス）のユビンをめぐる映像がSNS上で拡散され、ファンの間に心配が広がっていた。

【画像】ステージ上で倒れ、運ばれるユビン

そんななか、所属事務所MODHAUSが6月30日、ユビンの活動中断を発表した。

所属事務所は公式ファンプラットフォームを通じて、「ユビンは最近、持続的なコンディション低下により医療機関を訪問し、医療陣から十分な休息と安静が必要だという所見を受けた」と説明した。

さらに、「ユビンはファンとの約束を守り、チームの力になろうと努力してきたが、無理な活動が回復を遅らせる可能性があるという勧告に従い、休息と回復に専念することにした」と明らかにした。

これにより、ユビンは当面すべての活動を中止する。予定されていたオフラインイベントやファンサイン会にも参加しないという。

（写真提供＝OSEN）tripleS・ユビン

ユビンは6月27日、京畿道高陽市のKINTEXで行われた「2026 MyK Festa」の「MyK LIVE」ステージを終え、暗転した直後、失神したと報じられている。映像では、スタッフに抱えられるようにして運ばれる姿が映っており、ファンからは「なぜ会社はもっとメンバーのケアをしないのか」「健康を最優先してほしい」といった声が上がった。

ユビンは今年1月にも、健康上の理由でファンサイン会を欠席していた。当時、所属事務所は「アーティストの健康と安全を最優先に考えた変更」と説明し、回復を支援すると伝えていた。

もちろん、1月の欠席と今回の活動中断を単純に結びつけることはできない。ただ、少なくともユビンの健康面を心配する声は以前からあり、今回の活動中断は、ステージ上で倒れた衝撃的な映像だけで語るべきものではない。

ファンが見たいのは健康な姿

K-POPのステージでは、近年、アーティストの体調不良がそのまま可視化される場面がたびたび注目されている。

最近では、NMIXXのソリュンがワールドツアー公演中、腰の痛みを抱えながら涙を流してパフォーマンスを続ける映像が拡散され、“酷使論争”が広がった。

（画像＝オンラインコミュニティ）NMIXX・ソリュン

ソリュン本人はその後、ファンとの交流プラットフォームで「会社も病院も休んだほうがいいと言ってくれたけれど、私が少しでもステージに立ちたかった」と説明している。

FTISLANDのチェ・ミンファンも、今年1月にKINTEXで行われた音楽イベントのステージ上で失神した。

本人は後に「デビューしてから今まで倒れたことがなかったので、皆さんもかなり驚かれたと思います。実は僕自身もとても驚きました」とコメントし、現在は回復していると伝えた。所属事務所は、一時的な脱水・疲労症状があったと説明している。

（写真提供＝OSEN）FTISLANDのチェ・ミンファン

また、歌手ヒョナは昨年11月、マカオで開催された「WATERBOMB MACAO 2025」のステージ中に突然意識を失って倒れた。

直前には自ら10kg減量したことを明かしていたこともあり、健康を心配する声が相次いだ。ヒョナはSNSで「良い姿を見せたかったのに、プロらしくなかった」と謝罪している。

（写真提供＝OSEN）ヒョナ

それぞれの事情は異なる。体調不良の原因も、ケガや疲労、脱水、減量など一様ではない。本人の意思、事務所の判断、当日の状態、スケジュールの都合も、それぞれ違うはずだ。

ただ、共通して見えるものもある。今回挙げた事例を見ても、そこには「ファンとの約束を守りたかった」「少しでもステージに立ちたかった」「良い姿を見せたかった」という思いがにじむ。そしてファンは、その姿に胸を痛めながらも、同時にその責任感やプロ意識に感動する。

その気持ちは否定できない。ステージに立つことに誇りを持ち、待っているファンのために力を振り絞る姿は、確かに見る者の心を動かす。

一方で、アイドルや歌手も生身の人間だ。限界に近い状態で舞台に立ち続ければ、本人の回復が遅れるだけでなく、より大きな事故につながる可能性もある。

ユビンの所属事務所は今回、「無理な活動が回復を遅らせる可能性がある」として、休息と回復に専念させると説明した。休息を優先する判断は必要なものだが、同時に「倒れた後」ではなく「倒れる前」に止めることの難しさも浮き彫りにしている。

（画像＝オンラインコミュニティ）ステージで倒れ、運ばれるユビン

K-POPの現場では、ファンとの約束、チーム活動、ユニットスケジュール、イベント、ファンサイン会など、ひとつの欠席が多方面に影響する。

特に24人組のtripleSは、多数のメンバーとユニット活動を特徴とするグループだけに、ひとつの欠席がチームやイベント全体に与える影響も小さくない。だからこそ、本人が「迷惑をかけたくない」と無理をしてしまう場面もあるだろう。

しかし、本当にファンが見たいのは、倒れるまで続ける姿ではなく、健康な状態で再びステージに立つ姿のはずだ。

「少しでも立ちたかった」という思いを美談にする前に、その思いを支える側がどこでブレーキをかけるのか。K-POPの華やかなステージの裏側で、アーティストをどう守るのかが改めて問われている。

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