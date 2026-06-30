日本人メンバーも所属！パク・ジェボム設立AOMG初のガールズグループ「Keyveatz」がデビュー | RBB TODAY

新たなK-POPガールズグループが誕生した。

2PM出身のラッパー兼歌手パク・ジェボムが設立したAOMGから、初のガールズグループ「Keyveatz（キービーツ）」がデビューした。

【写真】日本人メンバー所属のKeyveatz、デビュー！

Keyveatzは6月30日、ソウルのYES24ワンダーロックホールで、1st EP『OXY_GEN』発売記念メディアショーケースを開催し、本格的な活動のスタートを知らせた。

リーダーのジュウォンは「Keyveatzは新たな流れを作る鍵、つまり“Key”になりたいクルー」とし、「音楽シーンを読み取り、私たちだけの一手を投じるという意味を込めた」と説明した。

日本人メンバーのユイも「音楽性からビジュアルまで、Keyveatzというチーム自体が歌謡界に投じる一つの“一手”になる」と自信を見せた。

この日の現場では、所属事務所の先輩たちの格別な愛情もうかがえた。メンバーたちは「LOVELYZのイ・ミジュ先輩が温かいアドバイスをしてくださり、漫画家のキアン84先輩は今回のショーケースの企画と構成に直接力を貸してくださった」と感謝を伝えた。

（写真提供＝OSEN）左からユイ、イェスル、ジウォン、ジュウォン、ユナ

特に先行公開曲『Catch My Breath』は、パク・ジェボムが直接プロデュースを手がけ、頼もしい援軍の役割を買って出た。

デビューアルバム『OXY_GEN』には、止まることなくぶつかりながら、自分たちだけの流れを作っていくKeyveatzのアイデンティティが込められている。タイトル曲『OXY』をはじめ、メンバー全員が作詞・作曲・編曲に参加した『SUCK IT UP』、ラッパーのPunchnelloがフィーチャリングした『SUB_ZERO』など、全5曲が収録された。

ジウォンは「単なる結果というより、私たちが経験してきた過程と努力が込められたアルバム」とし、「最後までやり遂げるという意志がたっぷり込められている」とアルバムを紹介した。

（写真提供＝OSEN）Keyveatz

サブカルチャーとアンダーグラウンド文化を基盤にしたHIPHOPの真髄を見せるというKeyveatzは、すでにプレデビュー活動を通じて18カ所の大学祭や『KCON JAPAN』、『SEOUL PARK MUSIC FESTIVAL』などの大型ステージに立ち、“公演型ガールクルー”としての資質を証明してきた。

K-POPとHIPHOPシーンを網羅する唯一無二のガールクルーを目指すKeyveatzのデビューEP『OXY_GEN』は、6月30日18時、各種オンライン音源サイトを通じて公開された。

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