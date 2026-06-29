TXT・スビン、ウサギポーズが可愛すぎる！爽やかで夏らしい水色シャツ姿でイベントに登場 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、スビンが爽やかな水色のシャツ姿で登場した。

6月29日、ソウル江南（カンナム）区にあるレザーグッズブランド「ポレーヌ」の店舗にて、イベントが開催された。

【現場写真】スビン、イベントで爽やかに

イベントには、スビンのほか、ガールズグループMEOVVのガウォン、女優ハヨンが出席した。

この日、スビンは水色のストライプシャツにベージュのタックパンツを合わせ、黒いレザーバッグを持って登場した。シャツのボタンを開けることで、白いシャツが見えるようにして“抜け感”を演出し、185cmの見事なスタイルを披露した。

（写真提供＝OSEN）スビン

また、彼は愛らしいウサギのポーズを取るなど、笑顔で報道陣らに応えた。

なお、スビンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、来る7月8日よりカフェチェーン「タリーズコーヒージャパン」とのコラボを展開する予定だ。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

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