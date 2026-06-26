のん、透明感あふれる純白コーデで『FNS歌謡祭 夏』初出演を報告 | RBB TODAY

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のん、透明感あふれる純白コーデで『FNS歌謡祭 夏』初出演を報告

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のん、透明感あふれる純白コーデで『FNS歌謡祭 夏』初出演を報告
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　俳優・アーティストののんが24日（水）にブログを更新し、7月1日放送のフジテレビ系音楽特番『2026 FNS歌謡祭 夏』へ初出演することを改めて報告した。

　のんは「ヒグチアイさんがのんに書き下ろしてくれた『荒野に立つ』を歌います」と明かし、「私にとってとても特別な楽曲」とコメント。あわせて、透明感あふれる純白コーデの全身ショットを公開し、番組への思いをつづった。　

　投稿には「自分のことのようにうれしい」「どきどきわくわくを楽しんでください」「絶対みますね」「『荒野に立つ』を歌うのんさんは、まさにロックそのもの」「いつもながら白が似合ってて、キレイでカワイイ」「遂にここまで来たかと感無量」など、初出演を祝福し、放送を心待ちにするファンからのコメントが数多く寄せられている。

※のん、フジテレビ系音楽特番『2026 FNS歌謡祭 夏』へ初出演をブログにて報告


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