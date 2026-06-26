イ・ナヨン3年ぶり法廷ミステリーで復帰！『オナー ～彼女たちの法廷～』がU-NEXTで配信 | RBB TODAY

韓国ドラマ『オナー ～彼女たちの法廷～』が、7月10日12時よりU-NEXTで独占配信されることが明らかになった。

同作は、20年前の夜に残酷な暴力の被害者となった3人の女性が、やがて共犯者として追い詰められ、その闇に今なお縛られている。その衝撃的な過去を背負いながら、性犯罪被害者専門の法律事務所L＆Jに集った3人の女性弁護士たちが、失われた名誉を取り戻すべく真実を追う法廷ミステリーだ。全24話。

『オナー ～彼女たちの法廷～』© 2026 KT StudioGenie Co., Ltd

エース弁護士ユン・ラヨンを演じるのは、『凍える牙』のイ・ナヨン。約3年ぶりのドラマ復帰作となる。自身も被害者としての過去を抱えながら依頼人の弁護に奔走するラヨンの複雑な内面を表現する。L＆J代表弁護士カン・シンジェをチョン・ウンチェが、行動派弁護士ファン・ヒョンジンをイ・チョンアが演じる。

ストーリーは、3人が性被害者チョ・ユジョンの弁護をする中で、大きな売春組織「コネクト・イン」というアプリの存在にたどり着くところから動き出す。アプリの管理者を探す過程で3人はコネクト・インの被害者ハン・ミンソをかくまうことになり、自身も性被害者であるラヨンはミンソと少しずつ心を通わせていく。やがてコネクト・インの売春組織が20年前に起きたソ・ジユン事件と関係しており、その事件にはヘイル法律事務所も深く関わっていたことが判明。一体誰がコネクト・インを作ったのか、そしてラヨンたちは弱者を守れるのかが同作の核心となる。