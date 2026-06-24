永野芽郁、パネル展に“本人降臨”　ファンからは「会いたかった」「相変わらず可愛い」 | RBB TODAY

女優・永野芽郁のマネージャー公式X（旧Twitter）が2026年6月23日に更新され、永野が自身のパネル展を訪れた際のオフショットを公開した。
マネージャーは「本日行ってきました！」と綴り、永野のフォトブック＆スタイルブック『MAGNOLIE』の発売を記念して開催されているパネル展の会場での写真を投稿。
公開された写真では、自身の大きなパネルの横で、グレーのトップスにパンツを合わせたカジュアルな私服姿の永野が、ちょこんとしゃがみ込んでピースサインを送るチャーミングな姿が収められている。
この投稿に対して、ファンからは「相変わらず可愛い！」「会いたかったー！」などといった歓喜の声が寄せられている。
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永野芽郁、約2年4ヵ月ぶりにブログ更新「どうか目に見える情報だけを信じないで」 | RBB TODAY
永野芽郁は約2年4ヶ月ぶりにブログを更新し、近況やNetflix映画出演について報告。
https://s.rbbtoday.com/article/2025/12/31/241764.html続きを読む »