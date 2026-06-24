「最もダイナミックなK-POPグループ」RIIZE、新アルバム『II』に海外メディアから絶賛相次ぐ | RBB TODAY

RIIZEが、グローバルな影響力を証明している。

2ndミニアルバム『II』が、アメリカとイギリスの有力メディアから集中的にスポットを当てられた。

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アメリカの音楽専門メディア『Billboard』は、今回のアルバムについて「RIIZEの自由さと自信に出会える」と紹介し、「多様なサウンドを行き来しながらも、自分たちの音楽的アイデンティティである“エモーショナルポップ”を貫いている。率直な感情を失わないようにする彼らの姿勢が、新譜によく表れている」と評価した。

続いて、アメリカの音楽メディア『Genius』は「アルバムごとに進化するサウンドとメッセージを通じて、K-POPで最もダイナミックなグループの一つとしてのアイデンティティを固めている」と取り上げた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

また、『FOX 13 Seattle』は「RIIZEがさらに強力になって帰ってきた。タイトル曲『Do your dance』で楽曲と振付を楽しく消化すると同時に、ジャンルを行き来する収録曲でボーカルの実力まで披露し、彼らならではのスタイルを拡張している。すべてのトラックがタイトル曲でも遜色ないほどだ」と称賛した。

ファッションおよび音楽専門誌による分析も相次いだ。アメリカの『V Magazine』は、タイトル曲のミュージックビデオ撮影現場の独占イメージとともに、ジヌヤ監督の演出に言及し、「中毒性のあるフックとダイナミックな振付で、自分たちのシグネチャーを強調している。楽しさは完璧さを求めないという意味を思い起こさせ、リスナーに自分自身を発見するよう促している」と分析した。

イギリスの音楽専門誌『CLASH』も、グローバルフェスティバルのステージを経て成長した彼らの自信に注目し、「正直さを土台に次のステップへ進む、サウンドへの挑戦をためらわないグループ」と説明した。また、別のイギリスメディア『DORK』は「アルバムの核心は自己表現だ。何かを楽しむために完璧である必要はないというメッセージで共感を届けている」と付け加えた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

6月15日に発売された2ndミニアルバム『II』は、発売から4日でグループ通算4作目のミリオンセラーに輝く快挙を成し遂げた。

あわせて、iTunesトップアルバムチャートで世界6地域の1位を記録したほか、中国テンセントミュージック傘下の5つの音楽配信プラットフォームを統合したK-POPチャートで1位、QQ Musicの「プラチナ」認証およびデジタルアルバム販売週間チャート1位を記録した。日本でもAWAリアルタイム急上昇チャート1位、レコチョク週間アルバムランキング1位に上り、韓国国内ではHANTEOチャート週間1位まで席巻し、世界の音楽市場で爆発的な人気を博している。

グローバルヒット街道を走るRIIZEは、放送活動を通じてカムバックの熱気をさらに高めていく。本日24日のMBC M・MBC every1『SHOW CHAMPION』出演を皮切りに、25日のMnet『M COUNTDOWN』とMBC FM4U『キム・イナの星が輝く夜に』（原題）、27日のMBC『ショー！K-POPの中心』、28日のSBS『人気歌謡』など、主要音楽番組やラジオ番組に相次いで出演し、全方位的な活動を展開する予定だ。

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