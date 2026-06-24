TWICE・ジョンヨン、事務所移籍説が浮上　実姉＆ビョン・ウソク所属事務所とミーティング報道 | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンに、事務所移籍説が浮上している。

俳優デビューを控えるなか、実姉コン・スンヨンや俳優ビョン・ウソクが所属するVAROエンターテインメントとミーティングを行ったことが確認された。

【比較写真】ジョンヨン、副作用で体型変化→全盛期再来

6月24日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、ジョンヨンは最近、VAROエンターテインメント側と会い、個人ミーティングを行った。この場で、俳優活動について真剣に話し合ったという。

これについてVAROエンターテインメントの関係者は『OSEN』に対し、「ジョンヨンとミーティングを行ったのは事実」としながらも、「まだ専属契約に関して確定した事項はない」と慎重な立場を示した。

現在、ジョンヨンは映画『新兵：ザ・ムービー』（原題）にキャスティングされ、10年ぶりのスクリーンデビューを控えている。同作は、ENAドラマとして公開され好評を得た『新兵～僕は超（スーパー）VIP・ソルジャー～』シリーズの映画版で、ジョンヨンは劇中で看護将校を演じる予定だ。

（写真提供＝OSEN）ジョンヨン

女優として活動領域を広げるなか、実姉コン・スンヨンが所属するVAROエンターテインメントとミーティングを行ったことで、さらに注目を集めている。

ジョンヨンが俳優活動に積極的な姿勢を見せていることから、今後のTWICEの再契約や活動にも関心が集まっている。これに関連し、現所属事務所JYPエンターテインメントの関係者は『OSEN』に対し、「ジョンヨンとは再契約の協議期間として、引き続き話し合いを続けている」と短い公式立場を示した。

ダヒョンに続き、ジョンヨンも俳優と歌手の活動を並行することになるなか、今後どのような歩みを見せるのか注目される。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

■【写真】「直視できない」ジョンヨン、“胸元パックリ”衣装

■【写真】ジョンヨン、突如公開した“衝撃姿”…実姉も「どうしたの」

■【写真】「妹がいなくなるのが怖かった」ジョンヨンの壮絶闘病、実姉が涙の告白