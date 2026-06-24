「稼いだお金を全部…」SEVENTEEN・ディエイト、“太っ腹すぎる”親孝行にメンバーも驚き | RBB TODAY

SEVENTEENのディエイトが、桁違いの親孝行エピソードを公開した。

6月23日に公開されたウェブバラエティ番組『サロンドリップ2』（原題）には、SEVENTEENのバーノンとディエイトが出演し、軽快なトークを繰り広げた。

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この日、2人はユニット活動の近況とともに、互いの家についても語った。バーノンはディエイトの家を実際に訪れた経験を振り返り、「部屋ごとにテーマがある。僕が行った家の中で一番良かった」と感嘆した。

これに対し、ディエイトは家の構造について「作業部屋もあるし、ワインバーのように飾った空間もある。ヒーリングルーム、寝室、茶道の部屋もある」と説明し、驚きを誘った。さらに、中国で活動していた当時に滞在していた家についても話が及んだ。

（画像＝『サロンドリップ2』）ディエイト（右）

バーノンが「中国の家は、階ごとに家が一つずつある建物じゃなかった？」と尋ねると、ディエイトは「両親の家だ」と答えた。

続けてバーノンが「その家、兄さんがご両親に買ってあげたものじゃないの？」と聞くと、ディエイトは淡々と「一昨年に稼いだお金を両親に全部あげた。誇らしい」と明かし、皆を驚かせた。まさに桁違いの“ワールドスター親孝行”が感嘆を誘った瞬間だった。

これを聞いたバーノンは「僕は家で親孝行はしていない。ディエイト兄さんと比べられすぎる」としながらも、「でも気持ちが大事だから」と冗談を飛ばし、笑いを誘った。

（画像＝『サロンドリップ2』）バーノン（中）

この日、バーノンのユニークな家族エピソードも公開された。坊主スタイルで活動していたバーノンは、「僕が坊主にしたとき、母も一緒に坊主にした」とし、「妹も少し前にまねして坊主にした」と明かし、驚きを誘った。

続けて「家族みんな20代で坊主にすることになった。少し坊主DNAがあるみたいだ」と付け加え、爆笑を誘った。

ディエイトの太っ腹な親孝行から、バーノン一家の愉快な“坊主DNA”まで、SEVENTEENらしい率直なトークがファンの笑いを誘った。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

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