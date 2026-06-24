兵役義務はないが妻との生活のために入隊、ケビン・オが除隊後初の新曲MVで妻と共演 | RBB TODAY

ケビン・オが除隊後初の新曲でカムバックした。

ケビン・オは6月23日、デジタルシングル『my girl』をリリースした。

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『my girl』は、ケビン・オが昨年6月の除隊後、約1年ぶりに発表する新曲だ。アコースティックギターを中心とした温かみのあるサウンドと、ケビン・オならではのボーカルが調和した楽曲で、自ら作詞・作曲を手がけている。

ミュージックビデオには女優のコン・ヒョジンが出演。実際の夫婦であるケビン・オとコン・ヒョジンが共演した今回のMVは、2人の自然な雰囲気と深い愛情が感じられる内容となっている。

（写真提供＝OSEN）ケビン・オ（左）とコン・ヒョジン

ケビン・オ（左）とコン・ヒョジン

ケビン・オは2015年のオーディション番組『SUPER STAR K7』で優勝し、その名を広く知られるようになった。その後はJTBC『SUPERBAND』に出演し、実力を認められた。

2023年12月に入隊したケビン・オは、アメリカ国籍のため兵役義務はなかったが、「韓国を拠点に音楽活動の幅を広げ、妻との安定した韓国内での家庭生活のために」国防の義務を果たすと説明し、注目を集めた。10歳年上のコン・ヒョジンとは2022年に結婚している。

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