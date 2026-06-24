紐がちぎれそうなボリューム感…『梨泰院クラス』女優、“胸元ざっくり”ドレスで魅了「支え切れてる？」 | RBB TODAY

韓国ドラマ『梨泰院クラス』などで知られる女優クォン・ナラが、圧巻のプロポーションを披露した。

クォン・ナラは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】クォン・ナラ、紐がちぎれそうなボリューム感

公開された写真は、6月20日に開催された音楽授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」で撮影されたものだ。

クォン・ナラはブラックのシースルードレスにグローブを合わせたエレガントなスタイリングを披露。ボディラインが際立つタイトなデザインを完璧に着こなし、抜群のスタイルと洗練されたオーラで周囲を魅了した。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「支え切れてる？」「全てが完璧」「女神」などのコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ナラInstagram）

なお、クォン・ナラは「第35回ソウル歌謡大賞」にプレゼンターとして出席し、会場に華を添えた。

◇クォン・ナラ プロフィール

1991年3月13日生まれ。本名クォン・アユン。2012年にHELLOVENUS（ハローヴィーナス）のメンバーとしてデビューし、2017年放送のドラマ『あやしいパートナー』で演技活動を本格化させた。その後も『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『親愛なる判事様』『ドクター・プリズナー』といったドラマで助・主演を務め、2020年に放送された『梨泰院クラス』で主人公の初恋相手を演じ、“売れっ子”女優となった。

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